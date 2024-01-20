В разведке Британии назвали причину неудач оккупантов на левом берегу Днепра

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Российские оккупанты терпят неудачи на левом берегу Днепра. Враг пытается вытеснить украинских военных, однако ему не удается это сделать.

Об этом сообщает британская разведка.

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Что происходит на левом берегу Днепра

Украинские военные продолжают сохранять присутствие на левом берегу Днепра и отбивать атаки российских оккупантов, несмотря на проблемы с логистикой.

Недавно представитель Южных сил обороны Украины сообщил, что материально-технические поставки на левом берегу Днепра столкнулись с трудностями.

"Днепровская группировка войск России не добилась успеха во всех своих попытках вытеснить украинских защитников, несмотря на то, что почти наверняка имеет значительное преимущество в соотношении сил на этой оси. Вполне вероятно, что слабая подготовка и координация действий российских войск в этом районе ограничивают их наступательные возможности", — заявили в разведке Британии.

По словам военных, вынудить ВСУ отвести свои силы с левого берега Днепра остается приоритетной оперативной задачей для врага.

"Вполне вероятно, что Россия продолжит атаки в районе Крынков в ближайшие недели, несмотря на растущие потери в личном составе", — добавили аналитики.

Пост британской разведки. Фото: twitter.com/DefenceHQ

Напомним, россияне превратили Запорожскую атомную электростанцию в военный объект. Это будет иметь угрозу для Украины, пока станция не будет деоккупирована.

Также мы писали, что за прошедшие сутки по состоянию на 06:00 утра 20 января российские оккупанты не нанесли ни одного авиаудара в зоне ОСУВ "Таврия". Однако они все же атаковали тремя ракетами из ЗРК С-300 населенные пункты Донецкой области. Также захватчики продолжают и дальше применять артиллерию.