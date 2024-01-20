В разведке Британии назвали причину неудач оккупантов на левом берегу Днепра
Российские оккупанты терпят неудачи на левом берегу Днепра. Враг пытается вытеснить украинских военных, однако ему не удается это сделать.
Об этом сообщает британская разведка.
Что происходит на левом берегу Днепра
Украинские военные продолжают сохранять присутствие на левом берегу Днепра и отбивать атаки российских оккупантов, несмотря на проблемы с логистикой.
Недавно представитель Южных сил обороны Украины сообщил, что материально-технические поставки на левом берегу Днепра столкнулись с трудностями.
"Днепровская группировка войск России не добилась успеха во всех своих попытках вытеснить украинских защитников, несмотря на то, что почти наверняка имеет значительное преимущество в соотношении сил на этой оси. Вполне вероятно, что слабая подготовка и координация действий российских войск в этом районе ограничивают их наступательные возможности", — заявили в разведке Британии.
По словам военных, вынудить ВСУ отвести свои силы с левого берега Днепра остается приоритетной оперативной задачей для врага.
"Вполне вероятно, что Россия продолжит атаки в районе Крынков в ближайшие недели, несмотря на растущие потери в личном составе", — добавили аналитики.
Напомним, россияне превратили Запорожскую атомную электростанцию в военный объект. Это будет иметь угрозу для Украины, пока станция не будет деоккупирована.
Также мы писали, что за прошедшие сутки по состоянию на 06:00 утра 20 января российские оккупанты не нанесли ни одного авиаудара в зоне ОСУВ "Таврия". Однако они все же атаковали тремя ракетами из ЗРК С-300 населенные пункты Донецкой области. Также захватчики продолжают и дальше применять артиллерию.
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