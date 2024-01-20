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У розвідці Британії назвали причину невдач окупантів на лівому березі Дніпра

20 січня 2024 17:04
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У розвідці Британії назвали причину невдач окупантів на лівому березі Дніпра
Російські окупанти. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти зазнають невдач на лівому березі Дніпра. Ворог намагається витіснити українських військових, однак йому не вдається цього зробити.

Про це повідомляє британська розвідка.

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Що відбувається на лівому березі Дніпра

Українські військові продовжують зберігати присутність на лівому березі Дніпра та відбивати атаки російських окупантів, попри проблеми з логістикою.

Нещодавно представник Південних сил оборони України повідомив, що матеріально-технічне постачання на лівому березі Дніпра зіткнулося з труднощами.

"Дніпровське угруповання військ Росії не домоглося успіху в усіх своїх спробах витіснити українських захисників, незважаючи на те, що майже напевно має значну перевагу в співвідношенні сил на цій осі. Цілком ймовірно, що слабка підготовка і координація дій російських військ у цьому районі обмежують їхні наступальні можливості", — заявили в розвідці Британії.

За словами військових, змусити ЗСУ відвести свої сили з лівого берега Дніпра залишається пріоритетним оперативним завданням для ворога. 

"Цілком ймовірно, що Росія продовжить атаки в районі Кринки найближчими тижнями, незважаючи на зростаючі втрати в особовому складі", — додали аналітики.

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Допис британської розвідки. Фото: twitter.com/DefenceHQ

Нагадаємо, росіяни перетворили Запорізьку атомну електростанцію на військовий об’єкт. Це матиме загрозу для України доти, поки станція не буде деокупована. 

Також ми писали, що протягом минулої доби станом на 06:00 ранку 20 січня російські окупанти не завдали жодного авіаудару в зоні ОСУВ "Таврія". Проте вони все ж атакували трьома ракетами із ЗРК С-300 населені пункти Донецької області. Також загарбники продовжують і далі застосовувати артилерію.

Великобританія
війна
розвідка
ЗСУ
Україна
Херсонська область
окупанти

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