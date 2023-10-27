В разведке Британии рассказали, почему РФ сделала перерыв в ракетных ударах

Украинская ПВО сбивает враждебную цель. Фото иллюстративное: mil.in.ua

Уже больше месяца страна-террорист Россия не наносила удары по Украине с использованием бомбардировщиков дальней авиации. Вероятно, РФ сделала перерыв, чтобы накопить ракеты для зимних атак.

Об этом говорится в отчете разведки Великобритании.

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В отчете Британии говорится, что это один из самых продолжительных перерывов с начала войны.

"Тяжелые бомбардировщики дальней авиации РФ не наносили удары крылатыми ракетами по Украине больше месяца — это один из самых продолжительных перерывов с начала полномасштабной войны, говорится в отчете Минобороны Великобритании", — говорится в сообщении.

Эксперты добавляют, что РФ нужно это время, вероятно, для того, чтобы пополнить запас ракет Х-101 для зимних атак по Украине. Их, как утверждают, хотят использовать для ударов по энергетической инфраструктуре.

"Несмотря на наличие других ракет, а также ударных дронов типа "Шахед", которые запускаются с тяжелых бомбардировщиков, Х-101 остаются главным оружием РФ для подобных атак", — добавляют эксперты.

Информация о ракетных атаках РФ. Фото: скриншот с канла в Twitter

Напомним, в ночь на 27 октября россияне в очередной раз атаковали Украину беспилотниками и одной баллистической ракетой "Искандер-М". Силам ПВО удалось ликвидировать пять из шести "шахедов".

Добавим, 26 октября российские оккупанты ударили из ствольной артиллерии по селу Пожня на Сумщине. В результате обстрела погиб несовершеннолетний парень. Правоохранители начали расследование.