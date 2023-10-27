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У розвідці Британії розповіли, чому РФ зробила перерву в ракетних ударах

27 жовтня 2023 19:09
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У розвідці Британії розповіли, чому РФ зробила перерву в ракетних ударах
Українська ППО збиває ворожу ціль. Фото ілюстративне: mil.in.ua
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Вже понад місяць країна-терористка Росія не завдавала ударів по Україні з використанням бомбардувальників дальньої авіації. Ймовірно, РФ зробила перерву, щоб накопичити ракети для зимових атак. 

Про це йдеться у звіті розвідки Великої Британії. 

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У звіті Британії йдеться, що це одна з найтриваліших перерв з початку війни. 

"Важкі бомбардувальники дальньої авіації РФ не завдавали ударів крилатими ракетами по Україні понад місяць — це одна з найтриваліших перерв з початку повномасштабної війни, йдеться у звіті Міноборони Великої Британії", — йдеться у повідомленні. 

Експерти додають, що РФ потрібен цей час, ймовірно, для того, щоб поповнити запас ракет Х-101 для зимових атак по Україні. Їх, як стверджують, хочуть використати для ударів по енергетичній інфраструктурі.

"Попри наявність інших ракет, а також ударних дронів типу "Шахед", Х-101, що запускаються з важких бомбардувальників, залишаються головною зброєю РФ для подібних атак", — додають експерти. 

Ракетні атаки РФ взимку
Інформація про ракетні атаки РФ. Фото: скриншот з канлу в Twitter

Нагадаємо, у ніч проти 27 жовтня росіяни вкотре атакували Україну безпілотниками та однією балістичною ракетою "Іскандер-М". Силам ППО вдалося ліквідувати п'ять із шести "шахедів".

Додамо, 26 жовтня російські окупанти вдарили зі ствольної артилерії по селу Пожня на Сумщині. Внаслідок обстрілу загинув неповнолітній хлопець. Правоохоронці розпочали розслідування.

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