У розвідці Британії розповіли, чому РФ зробила перерву в ракетних ударах
Вже понад місяць країна-терористка Росія не завдавала ударів по Україні з використанням бомбардувальників дальньої авіації. Ймовірно, РФ зробила перерву, щоб накопичити ракети для зимових атак.
Про це йдеться у звіті розвідки Великої Британії.
РФ накопичує ракети для зимових атак
У звіті Британії йдеться, що це одна з найтриваліших перерв з початку війни.
"Важкі бомбардувальники дальньої авіації РФ не завдавали ударів крилатими ракетами по Україні понад місяць — це одна з найтриваліших перерв з початку повномасштабної війни, йдеться у звіті Міноборони Великої Британії", — йдеться у повідомленні.
Експерти додають, що РФ потрібен цей час, ймовірно, для того, щоб поповнити запас ракет Х-101 для зимових атак по Україні. Їх, як стверджують, хочуть використати для ударів по енергетичній інфраструктурі.
"Попри наявність інших ракет, а також ударних дронів типу "Шахед", Х-101, що запускаються з важких бомбардувальників, залишаються головною зброєю РФ для подібних атак", — додають експерти.
Нагадаємо, у ніч проти 27 жовтня росіяни вкотре атакували Україну безпілотниками та однією балістичною ракетою "Іскандер-М". Силам ППО вдалося ліквідувати п'ять із шести "шахедів".
Додамо, 26 жовтня російські окупанти вдарили зі ствольної артилерії по селу Пожня на Сумщині. Внаслідок обстрілу загинув неповнолітній хлопець. Правоохоронці розпочали розслідування.
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