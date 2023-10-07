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В Севастополе звучит воздушная тревога: морской транспорт прекратил движение

7 октября 2023 18:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Севастополе звучит воздушная тревога: морской транспорт прекратил движение
Информация о тревоге появилась примерно в 18:12
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня вечером, 7 октября, во временно оккупированном Севастополе объявили воздушную тревогу. На полуострове остановили движение морского транспорта.

Об этом сообщает местный Telegram-канал.

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Воздушная тревога в Севастополе

Информация о тревоге в Севастополе появилась около 18:12.

Морской пассажирский транспорт остановил движение.

"На конечных остановочных пунктах — пл. Захарова и пл. Нахимова — будет организован подвижной состав для выполнения работы на компенсационном маршруте", — сообщил Севдортранс.

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Пост местного Telegram-канала. Фото: скриншот

Напомним, вчера, 6 октября, во временно оккупированном Севастополе объявили воздушную тревогу. Россияне заявляли о сбивании ракет.

Также мы писали, что в Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали о спецоперации подразделения специального назначения "Артан", которое высадилось на западном побережье Крымского полуострова, а также на Тендровской и Кинбурнской косах. Спецназовцы вступили в ожесточенный бой с российскими оккупантами.

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