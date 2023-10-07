В Севастополе звучит воздушная тревога: морской транспорт прекратил движение
Сегодня вечером, 7 октября, во временно оккупированном Севастополе объявили воздушную тревогу. На полуострове остановили движение морского транспорта.
Об этом сообщает местный Telegram-канал.
Воздушная тревога в Севастополе
Информация о тревоге в Севастополе появилась около 18:12.
Морской пассажирский транспорт остановил движение.
"На конечных остановочных пунктах — пл. Захарова и пл. Нахимова — будет организован подвижной состав для выполнения работы на компенсационном маршруте", — сообщил Севдортранс.
Напомним, вчера, 6 октября, во временно оккупированном Севастополе объявили воздушную тревогу. Россияне заявляли о сбивании ракет.
Также мы писали, что в Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали о спецоперации подразделения специального назначения "Артан", которое высадилось на западном побережье Крымского полуострова, а также на Тендровской и Кинбурнской косах. Спецназовцы вступили в ожесточенный бой с российскими оккупантами.