В Криму лунають вибухи: на півострові повітряна тривога

Дим після "прильоту" в Криму 13 вересня. Фото: t.me/Crimeanwind

Сьогодні, 6 жовтня, у тимчасово окупованому Севастополі оголосили повітряну тривогу. Росіяни заявляють про збиття ракет.

Про це повідомив голова окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв.

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Місцевий Telegram-канал пише, що в акваторії Чорного моря збили ракети.

"Поки що невідома кількість запущених ракет", — йдеться у повідомленні.

Допис місцевого Telegram-каналу. Фото: скриншот

У мережі повідомляють про перекриття руху Кримським мостом.

До того ж вибухи лунають у російському Таганрозі.

Допис моніторингового Telegram-каналу. Фото: скриншот

За інформацією місцевих, у деяких районах тимчасово окупованого Криму зникла електрика.

Допис місцевого Telegram-каналу. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки Міноборони України розповіли про спецоперацію підрозділу спеціального призначення "Артан", який висадився на західному узбережжі Кримського півострова, а також на Тендрівській та Кінбурнській косах. Спецпризначенці вступили в запеклий бій з російськими окупантами.

Також ми писали, що російські окупанти перемістили щонайменше десять суден Чорноморського флоту з тимчасово окупованого Криму до Новоросійська, що в Краснодарському краї (Росія). Швидше за все, таким чином військові РФ хочуть захистити кораблі від ймовірних українських атак по російських активах на півострові.