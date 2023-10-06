В Криму лунають вибухи: на півострові повітряна тривога
Сьогодні, 6 жовтня, у тимчасово окупованому Севастополі оголосили повітряну тривогу. Росіяни заявляють про збиття ракет.
Про це повідомив голова окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв.
Повітряна тривога в Криму
Місцевий Telegram-канал пише, що в акваторії Чорного моря збили ракети.
"Поки що невідома кількість запущених ракет", — йдеться у повідомленні.
У мережі повідомляють про перекриття руху Кримським мостом.
До того ж вибухи лунають у російському Таганрозі.
За інформацією місцевих, у деяких районах тимчасово окупованого Криму зникла електрика.
Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки Міноборони України розповіли про спецоперацію підрозділу спеціального призначення "Артан", який висадився на західному узбережжі Кримського півострова, а також на Тендрівській та Кінбурнській косах. Спецпризначенці вступили в запеклий бій з російськими окупантами.
Також ми писали, що російські окупанти перемістили щонайменше десять суден Чорноморського флоту з тимчасово окупованого Криму до Новоросійська, що в Краснодарському краї (Росія). Швидше за все, таким чином військові РФ хочуть захистити кораблі від ймовірних українських атак по російських активах на півострові.