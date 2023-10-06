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В Криму лунають вибухи: на півострові повітряна тривога

6 жовтня 2023 22:59
оновлено: 23:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В Криму лунають вибухи: на півострові повітряна тривога
Дим після "прильоту" в Криму 13 вересня. Фото: t.me/Crimeanwind
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 6 жовтня, у тимчасово окупованому Севастополі оголосили повітряну тривогу. Росіяни заявляють про збиття ракет.

Про це повідомив голова окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв.

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Місцевий Telegram-канал пише, що в акваторії Чорного моря збили ракети.

"Поки що невідома кількість запущених ракет", — йдеться у повідомленні.

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Допис місцевого Telegram-каналу. Фото: скриншот

У мережі повідомляють про перекриття руху Кримським мостом. 

До того ж вибухи лунають у російському Таганрозі.

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Допис моніторингового Telegram-каналу. Фото: скриншот

За інформацією місцевих, у деяких районах тимчасово окупованого Криму зникла електрика.

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Допис місцевого Telegram-каналу. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки Міноборони України розповіли про спецоперацію підрозділу спеціального призначення "Артан", який висадився на західному узбережжі Кримського півострова, а також на Тендрівській та Кінбурнській косах. Спецпризначенці вступили в запеклий бій з російськими окупантами.

Також ми писали, що російські окупанти перемістили щонайменше десять суден Чорноморського флоту з тимчасово окупованого Криму до Новоросійська, що в Краснодарському краї (Росія). Швидше за все, таким чином військові РФ хочуть захистити кораблі від ймовірних українських атак по російських активах на півострові.

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