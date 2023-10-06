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В Крыму раздаются взрывы: на полуострове воздушная тревога

6 октября 2023 22:59
обновлено: 23:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Крыму раздаются взрывы: на полуострове воздушная тревога
Дым после "прилета" в Крыму 13 сентября. Фото: t.me/Crimeanwind
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 6 октября, во временно оккупированном Севастополе объявили воздушную тревогу. Россияне заявляют о сбитии ракет.

Об этом сообщил глава оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев.

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Местный Telegram-канал пишет, что в акватории Черного моря сбили ракеты.

"Пока неизвестно количество запущенных ракет", — говорится в сообщении.

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Пост местного Telegram-канала. Фото: скриншот

В сети сообщают о перекрытии движения по Крымскому мосту.

К тому же взрывы раздаются в российском Таганроге.

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Пост мониторингового Telegram-канала. Фото: скриншот

По информации местных, в некоторых районах временно оккупированного Крыма пропало электричество.

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Пост местного Telegram-канала. Фото: скриншот

Напомним, в Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали о спецоперации подразделения специального назначения "Артан", которое высадилось на западном побережье Крымского полуострова, а также на Тендровской и Кинбурнской косах. Спецназовцы вступили в ожесточенный бой с российскими оккупантами.

Также мы писали, что российские оккупанты переместили не менее 10 суден Черноморского флота из временно оккупированного Крыма в Новороссийск, что в Краснодарском крае (Россия). Скорее всего, таким образом военные РФ хотят оградить корабли от вероятных украинских атак по российским активам на полуострове.

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