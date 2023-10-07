У Севастополі лунає повітряна тривога: морський транспорт припинив рух

Інформація про тривогу з'явилася приблизно о 18:12

Сьогодні ввечері, 7 жовтня, у тимчасово окупованому Севастополі оголосили повітряну тривогу. На півострові зупинили рух морського транспорту.

Про це повідомляє місцевий Telegram-канал.

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Інформація про тривогу в Севастополі з'явилася приблизно о 18:12.

Морський пасажирський транспорт зупинив рух.

"На кінцевих зупинкових пунктах — пл. Захарова і пл. Нахімова — буде організовано рухомий склад для виконання роботи на компенсаційному маршруті", — повідомив Севдортранс.

Допис місцевого Telegram-каналу. Фото: скриншот

Нагадаємо, вчора, 6 жовтня, у тимчасово окупованому Севастополі оголосили повітряну тривогу. Росіяни заявляли про збиття ракет.

Також ми писали, що у Головному управлінні розвідки Міноборони України розповіли про спецоперацію підрозділу спеціального призначення "Артан", який висадився на західному узбережжі Кримського півострова, а також на Тендрівській та Кінбурнській косах. Спецпризначенці вступили в запеклий бій з російськими окупантами.