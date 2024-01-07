В Швеции призвали увеличить производство снарядов для Украины

Депутат парламента Швеции Магдалена Андерссон. Фото: Reuters

В Швеции депутат парламента, лидер Социал-демократической рабочей партии Магдалена Андерссон призвала увеличить прямое производство боеприпасов для Украины. Для этого необходимо предоставить государственные гарантии шведской оборонной промышленности.

Об этом пишет Dagens Nyheter.

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"Пора наладить прямое производство боеприпасов для Украины. Это потребует государственных гарантий на начальном этапе", — подчеркнула она.

Как отметила Андерссон, гарантии должны распространяться и по окончании войны.

"Должны быть гарантии, чтобы мы могли быстро приступать к работе. Мы также хотим, чтобы Северный регион был укреплен, поскольку он еще долго будет важной геополитической ареной", — заявила Андерссон.

Она добавила, что производство оружия должно быть значительно увеличено по всему ЕС.

Напомним, что Финляндия увеличит производство снарядов для нужд Вооруженных сил Украины. В то же время, правительство страны будет укреплять и собственную обороноспособность.

Кроме того, русская армия выпускает на фронте в пять раз больше снарядов, чем украинские военные. Оккупанты на сегодня используют за сутки по 10 тысяч снарядов.