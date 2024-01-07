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У Швеції закликали збільшити виробництво снарядів для України

7 січня 2024 18:26
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Швеції закликали збільшити виробництво снарядів для України
Депутатка парламенту Швеції Магдалена Андерссон. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Швеції депутатка парламенту, лідерка Соціал-демократичної робітничої партії Магдалена Андерссон закликала збільшити пряме виробництво боєприпасів для України. Для цього необхідно надати державні гарантії шведській оборонній промисловості.

Про це пише Dagens Nyheter.

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"Настав час налагодити пряме виробництво боєприпасів для України. Це потребуватиме державних гарантій на початковому етапі", наголосила вона.

Як зазначила Андерссон, гарантії мають поширюватися і на закінчення війни.

"Мають бути гарантії, щоб ми могли швидко братися до роботи. Ми також хочемо, щоб Північний регіон був укріплений, оскільки він ще довго буде важливою геополітичною ареною", — заявила Андерссон.

Вона додала, що виробництво зброї має бути значно збільшено в усьому ЄС.

Нагадаємо, що Фінляндія цьогоріч збільшить виробництво снарядів для потреб Збройних сил України. Водночас уряд країни зміцнюватиме і власну обороноздатність.

Крім того, російська армія випускає на фронті в п'ять разів більше снарядів, ніж українські військові. Окупанти станом на сьогодні використовують за добу по 10 тисяч снарядів. 

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