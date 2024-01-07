У Швеції закликали збільшити виробництво снарядів для України
У Швеції депутатка парламенту, лідерка Соціал-демократичної робітничої партії Магдалена Андерссон закликала збільшити пряме виробництво боєприпасів для України. Для цього необхідно надати державні гарантії шведській оборонній промисловості.
Про це пише Dagens Nyheter.
У Швеції хочуть збільшити пряме виробництво снарядів для України
"Настав час налагодити пряме виробництво боєприпасів для України. Це потребуватиме державних гарантій на початковому етапі", — наголосила вона.
Як зазначила Андерссон, гарантії мають поширюватися і на закінчення війни.
"Мають бути гарантії, щоб ми могли швидко братися до роботи. Ми також хочемо, щоб Північний регіон був укріплений, оскільки він ще довго буде важливою геополітичною ареною", — заявила Андерссон.
Вона додала, що виробництво зброї має бути значно збільшено в усьому ЄС.
Нагадаємо, що Фінляндія цьогоріч збільшить виробництво снарядів для потреб Збройних сил України. Водночас уряд країни зміцнюватиме і власну обороноздатність.
Крім того, російська армія випускає на фронті в п'ять разів більше снарядів, ніж українські військові. Окупанти станом на сьогодні використовують за добу по 10 тисяч снарядів.
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