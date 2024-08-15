Взрыв в Сумах 15 августа.

В Сумах раздался мощный взрыв
15 августа 2024 13:57
Дым после взрыва. Иллюстративное фото: скриншот
В Сумах днем, 5 августа, раздался мощный взрыв. Сообщается о ракетном ударе по городу.
Об этом информируют корреспонденты "Суспільного мовлення".
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По информации из соцсетей, взрыв прогремел из-за угрозы баллистических ракет с севера.
Об угрозе также сообщили в Воздушных силах ВСУ.
По состоянию на 14:09 карта воздушных тревог по Украине выглядит так:
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