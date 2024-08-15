Взрыв в Павлограде 15 августа — комментарий Днепропетровской ОВА

Взрыв на Днепропетровской области — в ОВА рассказали первые подробности инцидента
В Днепропетровской областной военной администрации впервые прокомментировали последствия взрыва в Павлограде. Там заявили, что пострадал 21-летний молодой человек.
Об этом заявил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
Последствия взрыва в Павлограде 15 августа
По словам чиновника, потерпевший находится в состоянии средней тяжести. На месте взрыва вспыхнул пожар.
"После взрыва в нежилом здании произошел пожар. Пострадал 21-летний парень. Он в больнице в состоянии средней тяжести", — заявил Лысак, и добавил, что в настоящее время пожарные ликвидируют возгорание.
Заметим, что в четверг, 15 августа, в Павлограде до объявления воздушной тревоги раздался сильный взрыв. В ВВС сообщили об активности российской авиации в акватории Азовского моря.
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