Вибух у Павлограді 15 серпня — коментар Дніпропетровської ОВА

Вибух на Дніпропетровщині — в ОВА розповіли перші подробиці інциденту
В Дніпропетровській обласній військовій адміністрації вперше прокоментували наслідки вибуху в Павлограді. Там заявили, що постраждав 21-річний хлопець.
Про це заявив глава Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.
Наслідки вибуху в Павлограді 15 серпня
За словами чиновника, потерпілий перебуває у стані середньої тяжкості. На місці вибуху спалахнула пожежа.
"Після вибуху в нежитловій будівлі сталася пожежа. Постраждав 21-річний хлопець. Він у лікарні в стані середньої тяжкості", — заявив Лисак та додав, що наразі вогнеборці ліквідовують вогнище.
Зауважимо, що у четвер, 15 серпня, у Павлограді до оголошення повітряної тривоги пролунав сильний вибух. У ВПС повідомили про активність російської авіації в акваторії Азовського моря.
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