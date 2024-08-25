Взрыв в Сумах 25 августа — что известно

Дым после взрыва. Иллюстративное фото из открытых источников

В Сумах днем, 25 августа раздался взрыв. Сообщается об активности российских тяжелых истребителей на северо-востоке.

Об этом информируют корреспонденты "Суспільне мовлення".

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Скриншот сообщения Общественного вещания

Взрывы в Сумах 25 августа

Как заявили в Воздушных силах, в городе сохраняется угроза применения баллистических ракет, а также из-за активности российских истребителей на северо-востоке.

Скриншот сообщений ВС ВСУ

Взрывы подтвердили в Сумской ОВА: там заявили, что сейчас работают войска ПВО Украины по враждебной цели.

Скриншот заявления Сумской ОВА

По состоянию на 12:51 карта воздушных тревог по Украине выглядит так: