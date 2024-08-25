Вибух у Сумах 25 серпня — що відомо

Дим після вибуху. Ілюстративне фото з відкритих джерел

У Сумах вдень, 25 серпня пролунав вибух. Повідомляють про активність російських важких винищувачів на північному сході.

Про це інформують кореспонденти "Суспільного мовлення".

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Скриншот допису Суспільного мовлення

Вибухи в Сумах 25 серпня

Як заявили у Повітряних силах, у місті зберігається загроза застосування балістичних ракет, а також через активність російських винищувачів на північному сході.

Скриншот дописів ПС ЗСУ

Вибухи підтвердили у Сумській ОВА: там заявили, що наразі працюють війська ППО України по ворожій цілі.

Скриншот заяви Сумської ОВА

Станом на 12:51 карта повітряних тривог по Україні наразі виглядає так: