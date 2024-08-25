Вибух у Сумах 25 серпня — що відомо

У Сумах пролунав вибух — що відомо
25 серпня 2024 12:39
Дим після вибуху. Ілюстративне фото з відкритих джерел
У Сумах вдень, 25 серпня пролунав вибух. Повідомляють про активність російських важких винищувачів на північному сході.
Про це інформують кореспонденти "Суспільного мовлення".
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Вибухи в Сумах 25 серпня
Як заявили у Повітряних силах, у місті зберігається загроза застосування балістичних ракет, а також через активність російських винищувачів на північному сході.
Вибухи підтвердили у Сумській ОВА: там заявили, що наразі працюють війська ППО України по ворожій цілі.
Станом на 12:51 карта повітряних тривог по Україні наразі виглядає так:
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