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В Торецке сообщили о взрывах —захватчики применили артиллерию

4 февраля 2024 15:04
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Торецке сообщили о взрывах —захватчики применили артиллерию
Место прилета вражеских снарядов в Торецке. Фото: Донецкая ОВА
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил об обстреле российскими захватчиками города Торецк. По предварительным данным, по крайней мере, один человек погиб, двое получили ранения.

Об этом сообщили на странице Донецкой ОВА в Telegram в воскресенье, 4 февраля.

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Россияне обстреляли Торецк

"По меньшей мере 1 человек погиб и 2 ранены в результате сегодняшнего обстрела Торецкого", — говорится в сообщении ОВА.

Также в ОВА сообщили, что россияне нанесли удар по городу около часа дня. Они применили артиллерию и попали в жилую застройку.

Раненые доставлены в ближайшую больницу, где им оказали медицинскую помощь.

В ОВА подчеркнули, что точные последствия обстрела устанавливаем.

Ранее мы сообщали, что в Волчанске стражи порядка зафиксировали последствия вражеского удара по жилому сектору города. Российскими захватчиками были повреждены частные домовладения и многоквартирный жилой дом. К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, российские захватчики нанесли удар по Полтавской области в пятницу, 2 февраля. В результате обстрела было повреждено зернохранилище.

война
Украина
Донецкая область
обстрелы
оккупанты

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