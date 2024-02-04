У Торецьку повідомили про вибухи — загарбники застосували артилерію

Місце прильоту ворожих снарядів у Торецьку. Фото: Донецька ОВА

Очільник Донецької обласної воєнної адмінітсрації Вадим Філашкін повідомив про обстріл російськими загарбниками міста Торецька. За попередніми даними принаймні одна людина загинула, двоє зазнали поранень.

Про це повідомили на сторінці Донецької ОВА у Telegram у неділю, 4 лютого.

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Росіяни обстріляли Торецьк

"Щонайменше 1 людина загинула і 2 поранено внаслідок сьогоднішнього обстрілу Торецька", — говориться у повідомленні ОВА.

Також в ОВА повідомили, що росіяни завдали удару по місту близько першої години дня. Вони застосували артилерію та поцілили у житлову забудову.

Поранені доставлені до найближчої лікарні, де їм надали медичну допомогу.

В ОВА підкрелили, що наразі точні наслідки обстрілу встановлюємо.

Раніше ми повідомляли, що у Вовчанську правоохоронці зафіксували наслідки ворожого удару по житловому сектору міста. Російськими загарбниками було пошкоджено приватні домоволодіння та багатоквартирний житловий будинок. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, російські загарбники завдали удару по Полтавській області у п'ятницю, 2 лютого. Внаслідок обстрілу було пошкоджено зерносховище.