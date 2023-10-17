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В Центре нацсопротивления рассказали, как россияне усиливают пропаганду в оккупации

17 октября 2023 02:12
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Центре нацсопротивления рассказали, как россияне усиливают пропаганду в оккупации
Российский оккупант под флагом РФ. Фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Российские захватчики продолжают усиливать пропагандистское давление на жителей оккупированных территорий, применяя для этого разные средства. В частности, россияне используют "мобильные автоклубы".

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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"Так, россияне завозят в села на ТОТ так называемые "мобильные автоклубы". По факту речь идет о размещении маленьких сцен с техникой для трансляции российских телеканалов и выступлений кремлевских "агитаторов", — говорится в сообщении.

Центр нацсопротивления призывает не обращать внимания на эти "пропагандистские сцены и не ограничивать себя в доступе к правдивой информации".

Напомним, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Россия предпринимает активные попытки сформировать новую агентурную сеть для внутреннего раскола в Украине. ФСБ пытается расшатать процесс внутриукраинской дестабилизации.

Также мы писали, что российские пропагандистские СМИ распространяют новый фейк о том, что в Украине осталось 23 миллиона человек, а продолжать военные действия могут только 3,5 миллиона украинцев. Однако это не является правдой.

Добавим, что во временно оккупированном Луганске захватчики на бронетранспортере переехали гражданский автомобиль. Это произошло в центре города.

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