У Центрі нацспротиву розповіли, як росіяни підсилюють пропаганду в окупації

Російський окупант під прапором РФ. Фото: росЗМІ

Російські загарбники продовжують посилювати пропагандистський тиск на мешканців окупованих територій, застосовуючи для цього різні засоби. Зокрема, наразі росіяни використовують "мобільні автоклуби".

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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"Так, росіяни завозять у села на ТОТ так звані "мобільні автоклуби". По факту йдеться про розміщення маленьких сцен з технікою для трансляції російських телеканалів та виступів кремлівських "агітаторів", — йдеться в повідомленні.

Центр нацспротиву закликає не зважати на ці "пропагандистські сцени й не обмежувати себе в доступі до правдивої інформації".

Нагадаємо, що секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Росія робить активні спроби сформувати нову агентурну мережу для внутрішнього розколу в Україні. ФСБ намагається розхитати процес внутрішньоукраїнської дестабілізації.

Також ми писали, що російські пропагандистські ЗМІ поширюють новий фейк про те, що в Україні залишилося 23 мільйони осіб, а продовжувати військові дії можуть лише 3,5 мільйона українців. Однак, це не є правдою.

Додамо, що в тимчасово окупованому Луганську загарбники на бронетранспортері переїхали цивільний автомобіль. Це відбулося в центрі міста.