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У Центрі нацспротиву розповіли, як росіяни підсилюють пропаганду в окупації

17 жовтня 2023 02:12
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Центрі нацспротиву розповіли, як росіяни підсилюють пропаганду в окупації
Російський окупант під прапором РФ. Фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Російські загарбники продовжують посилювати пропагандистський тиск на мешканців окупованих територій, застосовуючи для цього різні засоби. Зокрема, наразі росіяни використовують "мобільні автоклуби".

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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"Так, росіяни завозять у села на ТОТ так звані "мобільні автоклуби". По факту йдеться про розміщення маленьких сцен з технікою для трансляції російських телеканалів та виступів кремлівських "агітаторів", — йдеться в повідомленні. 

Центр нацспротиву закликає не зважати на ці "пропагандистські сцени й не обмежувати себе в доступі до правдивої інформації".

Нагадаємо, що секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Росія робить активні спроби сформувати нову агентурну мережу для внутрішнього розколу в Україні. ФСБ намагається розхитати процес внутрішньоукраїнської дестабілізації.

Також ми писали, що російські пропагандистські ЗМІ поширюють новий фейк про те, що в Україні залишилося 23 мільйони осіб, а продовжувати військові дії можуть лише 3,5 мільйона українців. Однак, це не є правдою. 

Додамо, що в тимчасово окупованому Луганську загарбники на бронетранспортері переїхали цивільний автомобіль. Це відбулося в центрі міста.

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