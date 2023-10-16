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У Луганську окупанти на БТР переїхали цивільний автомобіль

16 жовтня 2023 13:45
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Луганську окупанти на БТР переїхали цивільний автомобіль
БТР окупантів, який переїхав цивільний автомобіль. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У тимчасово окупованому Луганську загарбники на бронетранспортері переїхали цивільний автомобіль. Це відбулося в центрі міста.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

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Лисогор наголосив, що російським окупантам байдуже на правила дорожнього руху та людей. За його словами, схожа ситуація на захоплених територіях вже звична справа. Він нагадав, як нещодавно вантажівка з позначками "V" та "Z" збила жінку на пішохідному переході і навіть не зупинилася. 

"Скільки б окупанти не розповідали через постановочні сюжети в "ЗМІ" про те, як добре живуть окуповані українські міста — весь світ бачить правду. Ось так, в центрі міста будь-кого може просто переїхати БТР, або вантажівка", — наголосив Лисогор.

Він зазначив, що ніхто не понесе за це жодної відповідальності, тому окупанти вже звикли до повної безкарності.

Нагадаємо, у Луганську область російські окупанти перекинули резервну 25-ту армію РФ. Таким чином ворог намагається укріпити свої позиції на Східному напрямку. 

Також ми писали, що на тимчасово окупованій території Луганської області загарбники продовжують тиснути на населення, серед якого ніяк не можуть заручитися підтримкою. Наразі росіяни шукають місцевих партизанів та інших представників підпілля. 

Додамо, окупаційна адміністрація все більше залякує місцеве населення новими обмеженнями. Так, у Луганській області ворог хоче суттєво обмежити доступ до інтернету.

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