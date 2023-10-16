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В Луганске оккупанты на БТР переехали гражданский автомобиль

16 октября 2023 13:45
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Луганске оккупанты на БТР переехали гражданский автомобиль
БТР оккупантов, который переехал гражданский автомобиль. Фото: скриншот из видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Во временно оккупированном Луганске захватчики на бронетранспортере переехали гражданский автомобиль. Это произошло в центре города.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

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Лысогор отметил, что российским оккупантам безразличны правила дорожного движения и люди. По его словам, подобная ситуация на захваченных территориях уже привычное дело. Он напомнил, как недавно грузовик с пометками "V" и "Z" сбил женщину на пешеходном переходе и даже не остановился.

"Сколько бы оккупанты не рассказывали через постановочные сюжеты в "СМИ" о том, как хорошо живут оккупированные украинские города — весь мир видит правду. Вот так, в центре города любого может просто переехать БТР, или грузовик", — подчеркнул Лысогор.

Он отметил, что никто не понесет за это никакой ответственности, поэтому оккупанты уже привыкли к полной безнаказанности.

Напомним, в Луганскую область российские оккупанты перебросили резервную 25-ю армию РФ. Таким образом враг пытается укрепить свои позиции на Восточном направлении.

Также мы писали, что на временно оккупированной территории Луганской области захватчики продолжают оказывать давление на население, среди которого никак не могут заручиться поддержкой. В настоящее время россияне ищут местных партизан и других представителей подполья.

Добавим, оккупационная администрация все больше запугивает местное население новыми ограничениями. Так, в Луганской области враг хочет существенно ограничить доступ к интернету.

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