В ВМС назвали цифру уничтоженных десантных кораблей РФ

Уничтожение российского корабля "Саратов". Фото архивное: росСМИ

За время полномасштабной войны ВМС Украины удалось уничтожить более 10 кораблей РФ, еще более 20 единиц считаются поврежденными. Цель ВСУ — достичь полного отсутствия кораблей Черноморского Флота в акватории Черного и Азовского морей.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал спикер Военно-Морских Сил Дмитрий Плетенчук.

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"В общей сложности уничтожены 3 больших десантных корабля, 4 находятся в ремонте, осталось еще 6. Поврежденных более 20 единиц, уничтоженных — более 10. Но следует понимать разницу — "выведен из строя", "поврежден" и "уничтожен". Уничтоженным можно считать корабль, "Новочеркасск", "Саратов", — резюмировал Плетенчук.

Что касается большого корабля "Минск", в ВМС его считают не подлежащим реставрации и восстановлению.

"Тем не менее Россия продолжает его куда-то таскать. Срезали надстройку на нем. И хотя это не имеет никакого экономического смысла и военной целесообразности, ведь такие корабли имеют большой процент износа оборудования, даже в качестве символического жеста, россияне могут пробовать восстановить его. Ремонт займет годы. По факту, он выбыл из участия в боевых действиях", — добавил спикер ВМС.

В то же время Плетенчук отметил, что все результаты будут известны после окончания войны.

"Наша цель — полное отсутствие присутствия кораблей Черноморского Флота в акватории Черного и Азовского морей. Нам есть куда идти", — подчеркнул Плетенчук.

Напомним, в ночь на 26 декабря в оккупированном Крыму в Феодосии раздались мощные взрывы, в результате чего загорелся пожар. Как следствие — был уничтожен большой десантный корабль "Новочеркасск".