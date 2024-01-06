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У ВМС назвали цифру знищених десантних кораблів РФ

6 січня 2024 06:36
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У ВМС назвали цифру знищених десантних кораблів РФ
Знищення російського корабля "Саратов". Фото архівне: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

За час повномасштабної війни ВМС України вдалося знищити понад 10 кораблів РФ, ще більше 20 одиниць вважаються пошкодженими. Ціль ЗСУ — досягти повної відсутності кораблів Чорноморського Флоту в акваторії Чорного та Азовського морів. 

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE розповів спікер Військово-Морських Сил Дмитро Плетенчук.

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"Загалом знищено 3 великі десантні кораблі, 4 перебувають у ремонті, залишилося ще 6. Пошкоджених — понад 20 одиниць, знищених — більше як 10. Але слід розуміти різницю — "виведений із ладу", "пошкоджений" і "знищений". Знищеним можна вважати корабель, який вже не може в подальшому експлатуватися. Це "Новочеркаськ", "Саратов", — резюмував Плетенчук. 

Що стосується великого корабля "Мінськ", у ВМС його вважають таким, який не підлягає реставрації та відновленню. 

"Тим не менш, Росія продовжує його кудись тягати. Зрізали надбудову на ньому. І хоча це не має ніякого економічного сенсу та військової доцільності, адже такі кораблі мають великий відсоток зносу обладнення, навіть в якості якогось символічного жесту росіяни можуть пробувати відновити його. Ремонт триватиме роки. За фактом, він вибув із участі у бойових діях", — додав спікер ВМС.  

Водночас Плетенчук наголосив на тому, що всі результати будуть відомі після закінчення війни. 

"Наша ціль — повна відсутність присутності кораблів Чорноморського Флоту в акваторії Чорного та Азовського морів. Нам є куди йти", — наголосив Плетенчук. 

Нагадаємо, у ніч проти 26 грудня в окупованому Криму в Феодосії пролунали потужні вибухи, внаслідок чого спалахнула пожежа. Як наслідок — був знищений великий десантний корабель "Новочеркаськ".

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