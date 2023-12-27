В ВМС рассказали, сколько людей могло погибнуть на "Новочеркасске"

Последствия удара по российскому кораблю "Новочеркасск". Фото: росСМИ

Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что количество людей на корабле "Новочеркасск" могло достигать 80 человек. По его словам, там оставался персонал.

Об этом Дмитрий Плетенчук сказал для "Радио Свобода".

Читайте также:

Удар по "Новочеркасску"

Плетенчук подчеркнул, что пока результаты удара по кораблю РФ еще верифицируются. По его словам, проводить разведку на временно оккупированной территории сложно.

Ранее один из российских Telegram-каналов писал, что на корабле находилось 77 моряков.

33 из них считаются пропавшими без вести;

19 ранены.

Напомним, в оккупированном Крыму в Феодосии раздались мощные взрывы, в результате чего загорелся пожар. Как следствие — был уничтожен большой десантный корабль "Новочеркасск".

Также мы писали предварительно известно, что враг с помощью этого судна пытался решить логистические проблемы на Черном море.

Добавим, оккупационные власти в аннексированном Крыму пытаются найти тех, кто опубликовал видео уничтожения крупного десантного корабля "Новочеркасск". Сначала российские пропагандисты утверждали, что это видео – фейк.