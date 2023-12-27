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В ВМС рассказали, сколько людей могло погибнуть на "Новочеркасске"

27 декабря 2023 12:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В ВМС рассказали, сколько людей могло погибнуть на "Новочеркасске"
Последствия удара по российскому кораблю "Новочеркасск". Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что количество людей на корабле "Новочеркасск" могло достигать 80 человек. По его словам, там оставался персонал.

Об этом Дмитрий Плетенчук сказал для "Радио Свобода".

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Плетенчук подчеркнул, что пока результаты удара по кораблю РФ еще верифицируются. По его словам, проводить разведку на временно оккупированной территории сложно.

Ранее один из российских Telegram-каналов писал, что на корабле находилось 77 моряков.

  • 33 из них считаются пропавшими без вести;
  • 19 ранены.

Напомним, в оккупированном Крыму в Феодосии раздались мощные взрывы, в результате чего загорелся пожар. Как следствие — был уничтожен большой десантный корабль "Новочеркасск".

Также мы писали предварительно известно, что враг с помощью этого судна пытался решить логистические проблемы на Черном море.

Добавим, оккупационные власти в аннексированном Крыму пытаются найти тех, кто опубликовал видео уничтожения крупного десантного корабля "Новочеркасск". Сначала российские пропагандисты утверждали, что это видео – фейк.

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