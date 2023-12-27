У ВМС розповіли, скільки людей могло загинути на "Новочеркаську"

Наслідки удару по російському кораблю "Новочеркаськ". Фото: росЗМІ

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, що кількість людей на кораблі "Новочеркаськ" могла сягати 80 осіб. За його словами, там залишався персонал.

Про це Дмитро Плетенчук сказав для "Радіо Свобода".

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Плетенчук наголосив, що наразі результати удару по кораблю РФ ще верифікуються. За його словами, проводити розвідку на тимчасово окупованій території складно.

Раніше один з російських Telegram-каналів писав, що на кораблі перебувало 77 моряків:

33 з них вважаються зниклими безвісти;

19 поранені.

Нагадаємо, в окупованому Криму в Феодосії пролунали потужні вибухи, в результаті чого зайнялася пожежа. Як наслідок — був знищений великий десантний корабель "Новочеркаськ".

Також ми писали, попередньо відомо, що ворог за допомогою цього судна намагався розвʼязати логістичні проблеми на Чорному морі.

Додамо, окупаційна влада в анексованому Криму намагається знайти тих, хто опублікував відео знищення великого десантного корабля "Новочеркаськ". Спочатку російські пропагандисти стверджували, що це відео — фейк.