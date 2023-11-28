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У Залужного не просили план войны на 2024 год, — нардеп Костенко

28 ноября 2023 22:55
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
У Залужного не просили план войны на 2024 год, — нардеп Костенко
Нардеп от партии "Голос" Роман Костенко. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный не должен предоставлять план боевых действий на 2024 год. Более того, в Комитете Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки не просили его об этом.

Об этом сообщил нардеп от партии "Голос" и секретарь Комитета Роман Костенко в интервью NV.

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По словам нардепа, у Комитета есть другие прерогативные задачи.

"Сейчас наши задачи — принятие бюджета, распределение средств и законодательные обеспечения. Мне как военному хотелось бы увидеть такой план, но если мы говорим об общем плане ведения войны, то это компетенция другого ведомства", — сказал он.

По мнению Костенко, такой план должно составлять только политическое руководство.

"Этот план должно утверждать только политическое руководство. В то время как руководить ходом боев — военное руководство, и только оно. То есть, этот должен быть полностью от политического руководства, которое должно донести до военных боевую задачу. И именно опираясь от этого, военное руководство должно оперировать всеми необходимыми ресурсами, которые у нас есть", — говорит нардеп.

Напомним, что ранее Роман Костенко заявил, что вскоре работникам ТЦК расширят полномочия по мобилизации. В то же время на резкие высказывания нардепа Марьяны Безуглой в адрес Валерия Залужного, отреагировали в ВСУ: армейцы попросили СБУ принять меры к политику, обвинив ее в разглашении государственной тайны, что является уголовным преступлением.

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