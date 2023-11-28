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У Залужного не просили план війни на 2024 рік, — нардеп Костенко

28 листопада 2023 22:55
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Ілля Рябінін
редактор
У Залужного не просили план війни на 2024 рік, — нардеп Костенко
Нардеп від партії "Голос" Роман Костенко. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний не мав представляти план бойових дій на 2024 рік. Ба більше, у Комітеті Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки не просили його про це.

Про це повідомив нардеп від партії "Голос" та секретар Комітету Роман Костенко в інтерв'ю NV.

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За словами нардепа, Комітет має наразі інші прерогативні завдання.

"Наразі наші задачі — прийняття бюджету, розподілення коштів та законодавчі забезпечення. Мені, як військовому хотілося б побачити такий план, але якщо ми говоримо про загальний план ведення війни, то це компетенція іншого відомства", — сказав він.

На думку Костенка, такий план має укладати лише політичне керівництво.

"Цей план має затверджувати лише політичне керівництво. Тоді як керувати ходом боїв — військове керівництво, і тільки воно. Тобто, цей має бути цілком від політичного керівництва, яке має донести до військових бойове завдання. І саме спираючись від цього, військове керівництво має оперувати всіма необхідними ресурсами, які в нас є", — каже нардеп.

Нагадаємо, що раніше Роман Костенко заявив, що незабаром працівникам ТЦК розширять повноваження щодо мобілізації. Натомість на різкі висловлювання нардепки Мар'яни Безуглої на адресу Валерія Залужного, зреагували в ЗСУ: армійці попросили СБУ вжити заходів до політикині, звинувативши її в розголошенні державної таємниці, що є карним злочином.

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