В Запорожье во время ракетной атаки мужчину ранило в собственном автомобиле
Во время ракетной атаки РФ в Запорожье был ранен мужчина за рулем своего автомобиля. Случилось это сегодня, 8 января.
Об этом сообщил корреспондент "Мы-Украина" .
Что об этом известно
Отмечается, что пострадавший должен был ехать на работу, однако обломки российского снаряда повредили его автомобиль.
Сейчас пострадавший находится в больнице, ему проводят операцию.
Последствия ракетной атаки РФ в Запорожье 8 января
В свою очередь глава Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщил, что на месте ударов в Запорожье остались воронки от ракет, уничтожены гражданские авто и повреждены дома.
"В настоящее время пять человек в больницах, один из них в тяжелом состоянии. Страна-террорист несет только боль, ущерб, умножает горе и ненависть. Запорожцы такого не прощают", — отметил Малашко.
Напомним, ранее Юрий Малашко рассказал, что сегодня утром оккупанты совершили комбинированную атаку крылатых и баллистических ракет по разным направлениям. В областном центре всего прогремело пять взрывов.
Читайте Новини.LIVE!