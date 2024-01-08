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В Запорожье во время ракетной атаки мужчину ранило в собственном автомобиле

8 января 2024 14:38
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Запорожье во время ракетной атаки мужчину ранило в собственном автомобиле
Автомобиль, в котором получил ранение мужчина в Запорожье. Фото: Мы-Украина
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Во время ракетной атаки РФ в Запорожье был ранен мужчина за рулем своего автомобиля. Случилось это сегодня, 8 января.

Об этом сообщил корреспондент "Мы-Украина" .

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Что об этом известно

Отмечается, что пострадавший должен был ехать на работу, однако обломки российского снаряда повредили его автомобиль.

Сейчас пострадавший находится в больнице, ему проводят операцию.

Последствия ракетной атаки РФ в Запорожье 8 января

В свою очередь глава Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщил, что на месте ударов в Запорожье остались воронки от ракет, уничтожены гражданские авто и повреждены дома.

последствия обстрелов
Последствия ракетных ударов в Запорожье. Фото: Запорожская ОВА

"В настоящее время пять человек в больницах, один из них в тяжелом состоянии. Страна-террорист несет только боль, ущерб, умножает горе и ненависть. Запорожцы такого не прощают", — отметил Малашко.

последствия обстрелов
Скриншот сообщения из Facebook Запорожской ОВА

Напомним, ранее Юрий Малашко рассказал, что сегодня утром оккупанты совершили комбинированную атаку крылатых и баллистических ракет по разным направлениям. В областном центре всего прогремело пять взрывов.

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