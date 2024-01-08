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У Запоріжжі під час ракетної атаки чоловіка поранило у власній автівці

8 січня 2024 14:38
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Запоріжжі під час ракетної атаки чоловіка поранило у власній автівці
Автомобіль, в якому отримав поранення чоловік у Запоріжжі. Фото: Ми-Україна
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Під час ракетної атаки РФ у Запоріжжі було поранено чоловіка за кермом свого автомобіля. Сталося це сьогодні, 8 січня.

Про це повідомив кореспондент "Ми-Україна".

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Зазначається, що постраждалий мав виїжджати на роботу, проте уламки російського снаряду пошкодили його авто. 

Наразі потерпілий перебуває у лікарні, йому проводять операцію.

Наслідки ракетної атаки РФ у Запоріжжі 8 січня

Своєю чергою очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив, що на місці ударів у Запоріжжі залишилися вирви від ракет, знищені цивільні авто та пошкоджені будинки. 

наслідки обстрілів
Наслідки ракетного удару у Запоріжжі. Фото: Запорізька ОВА

"Наразі п'ятеро людей у лікарнях, один з них у важкому стані. Країна-терорист несе тільки біль, збитки, множить горе та ненависть. Запорожці такого не пробачають", — наголосив Малашко. 

наслідки обстрілів
Скриншот допису з Facebook Запорізької ОВА

Нагадаємо, раніше Юрій Малашко розповів, що сьогодні зранку окупанти здійснили комбіновану атаку крилатих та балістичних ракет з різних напрямків. В обласному центрі загалом пролунало п'ять вибухів.

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