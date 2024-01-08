У Запоріжжі під час ракетної атаки чоловіка поранило у власній автівці

Автомобіль, в якому отримав поранення чоловік у Запоріжжі. Фото: Ми-Україна

Під час ракетної атаки РФ у Запоріжжі було поранено чоловіка за кермом свого автомобіля. Сталося це сьогодні, 8 січня.

Про це повідомив кореспондент "Ми-Україна".

Читайте також:

Що про це відомо

Зазначається, що постраждалий мав виїжджати на роботу, проте уламки російського снаряду пошкодили його авто.

Наразі потерпілий перебуває у лікарні, йому проводять операцію.

Наслідки ракетної атаки РФ у Запоріжжі 8 січня

Своєю чергою очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив, що на місці ударів у Запоріжжі залишилися вирви від ракет, знищені цивільні авто та пошкоджені будинки.

Наслідки ракетного удару у Запоріжжі. Фото: Запорізька ОВА

"Наразі п'ятеро людей у лікарнях, один з них у важкому стані. Країна-терорист несе тільки біль, збитки, множить горе та ненависть. Запорожці такого не пробачають", — наголосив Малашко.

Скриншот допису з Facebook Запорізької ОВА

Нагадаємо, раніше Юрій Малашко розповів, що сьогодні зранку окупанти здійснили комбіновану атаку крилатих та балістичних ракет з різних напрямків. В обласному центрі загалом пролунало п'ять вибухів.