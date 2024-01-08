У Запоріжжі під час ракетної атаки чоловіка поранило у власній автівці
Під час ракетної атаки РФ у Запоріжжі було поранено чоловіка за кермом свого автомобіля. Сталося це сьогодні, 8 січня.
Про це повідомив кореспондент "Ми-Україна".
Що про це відомо
Зазначається, що постраждалий мав виїжджати на роботу, проте уламки російського снаряду пошкодили його авто.
Наразі потерпілий перебуває у лікарні, йому проводять операцію.
Наслідки ракетної атаки РФ у Запоріжжі 8 січня
Своєю чергою очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив, що на місці ударів у Запоріжжі залишилися вирви від ракет, знищені цивільні авто та пошкоджені будинки.
"Наразі п'ятеро людей у лікарнях, один з них у важкому стані. Країна-терорист несе тільки біль, збитки, множить горе та ненависть. Запорожці такого не пробачають", — наголосив Малашко.
Нагадаємо, раніше Юрій Малашко розповів, що сьогодні зранку окупанти здійснили комбіновану атаку крилатих та балістичних ракет з різних напрямків. В обласному центрі загалом пролунало п'ять вибухів.
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