Взрывы в Запорожье 14 августа — что известно

Спасатель гасит пламя. Иллюстративное фото: ГСЧС

В Запорожье днем, 14 августа, раздался взрыв. Сообщается о работе систем противовоздушной обороны.

Об этом сообщают корреспонденты "Суспільного мовлення".

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В Запорожье раздался взрыв

По информации от местных Telegram-сообществ, над городом сработали средства ПВО по враждебной цели.

Скриншот сообщения из местных Telegram-сообществ

Взрыв в городе также подтвердила и исполняющая обязанности мэра Запорожья Регина Харченко.

Скриншот сообщения Харченко

В данный момент опасность над регионом не фиксируется.