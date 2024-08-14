Взрывы в Запорожье 14 августа — что известно

В Запорожье раздался взрыв — что известно
14 августа 2024 16:15
Спасатель гасит пламя. Иллюстративное фото: ГСЧС
В Запорожье днем, 14 августа, раздался взрыв. Сообщается о работе систем противовоздушной обороны.
Об этом сообщают корреспонденты "Суспільного мовлення".
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В Запорожье раздался взрыв
По информации от местных Telegram-сообществ, над городом сработали средства ПВО по враждебной цели.
Взрыв в городе также подтвердила и исполняющая обязанности мэра Запорожья Регина Харченко.
В данный момент опасность над регионом не фиксируется.
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