Вибухи у Запоріжжі 14 серпня — що відомо

Рятувальник гасить полум'я. Ілюстративне фото: ДСНС

У Запоріжжі вдень, 14 серпня, пролунав вибух. Повідомляється про роботу систем протиповітряної оборони.

Про це повідомляють кореспонденти "Суспільного мовлення".

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У Запоріжжі пролунав вибух

За інформацією від місцевих Telegram-спільнот, над містом спрацювали засоби ППО по ворожій цілі.

Скриншот допису з місцевих Telegram-спільнот

Вибух у місті також підтвердила і виконуюча обов'язки мера Запоріжжя Регіна Харченко.

Скриншот допису Харченко

Наразі небезпеки над регіоном не зафіксовано.