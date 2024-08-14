Вибухи у Запоріжжі 14 серпня — що відомо

У Запоріжжі пролунав вибух — що відомо
14 серпня 2024 16:15
Рятувальник гасить полум'я. Ілюстративне фото: ДСНС
У Запоріжжі вдень, 14 серпня, пролунав вибух. Повідомляється про роботу систем протиповітряної оборони.
Про це повідомляють кореспонденти "Суспільного мовлення".
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У Запоріжжі пролунав вибух
За інформацією від місцевих Telegram-спільнот, над містом спрацювали засоби ППО по ворожій цілі.
Вибух у місті також підтвердила і виконуюча обов'язки мера Запоріжжя Регіна Харченко.
Наразі небезпеки над регіоном не зафіксовано.
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