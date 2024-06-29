Взрывы в Запорожье — что известно о жертвах

В Запорожье были слышны взрывы — в ОВА сообщили о погибших
Российские захватчики обстреляли город Вольнянск Запорожской области. По предварительным данным, погибли семь гражданских жителей.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в субботу, 29 июня.
Обстрел Запорожья
"Предварительно убили 6 мирных людей, ранили 8 жителей", — говорится в сообщении.
Глава ОВА также добавил, что поврежден объект критически важной инфраструктуры, магазин и жилые дома.
"Оперативно помогаем пострадавшим людям. Врагу не простим!", — добавил Федоров.
Напомним, в результате российского ракетного удара по дому в Днепре погиб один человек, еще 12 ранены.
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