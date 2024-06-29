Взрывы в Запорожье — что известно о жертвах

Последствия обстрела Запорожья. Фото: Укринформ

Российские захватчики обстреляли город Вольнянск Запорожской области. По предварительным данным, погибли семь гражданских жителей.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в субботу, 29 июня.

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"Предварительно убили 6 мирных людей, ранили 8 жителей", — говорится в сообщении.

Глава ОВА также добавил, что поврежден объект критически важной инфраструктуры, магазин и жилые дома.

"Оперативно помогаем пострадавшим людям. Врагу не простим!", — добавил Федоров.

Напомним, в результате российского ракетного удара по дому в Днепре погиб один человек, еще 12 ранены.

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