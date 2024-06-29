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В Запорожье были слышны взрывы — в ОВА сообщили о погибших

29 июня 2024 20:15
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Взрывы в Запорожье — что известно о жертвах
Последствия обстрела Запорожья. Фото: Укринформ
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Российские захватчики обстреляли город Вольнянск Запорожской области. По предварительным данным, погибли семь гражданских жителей.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в субботу, 29 июня.

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"Предварительно убили 6 мирных людей, ранили 8 жителей", — говорится в сообщении.

Глава ОВА также добавил, что поврежден объект критически важной инфраструктуры, магазин и жилые дома.

"Оперативно помогаем пострадавшим людям. Врагу не простим!", — добавил Федоров.

Напомним, в результате российского ракетного удара по дому в Днепре погиб один человек, еще 12 ранены.

Также мы писали, что россияне сбросили КАБ на населенный пункт Харьковской области, из-за чего погибла женщина.

война
Запорожье
Украина
Иван Федоров
война в Украине
жертвы

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