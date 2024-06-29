Вибухи у Запоріжжі — що відомо про жертви

У Запоріжжя було чутно вибухи — в ОВА повідомили про загиблих
Російські загарбники обстріляли місто Вільнянськ Запорізької області. За попередніми даними, загинуло сім цивільних мешканців.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у суботу, 29 червня.
Обстріл Запоріжжя
"Попередньо, вбили 6 мирних людей, поранили 8 мешканців", — говориться у повідомленні.
Очільник ОВА також додав, що пошкоджено обʼєкт критично важливої інфраструктури, магазин та житлові будинки.
"Оперативно допомагаємо постраждалим людям. Ворогу не пробачимо!", — додав Федоров.
Нагадаємо, внаслідок російського ракетного удару по будинку в Дніпрі загинула одна людина, ще 12 — поранені.
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