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У Запоріжжя було чутно вибухи — в ОВА повідомили про загиблих

29 червня 2024 20:15
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Вибухи у Запоріжжі — що відомо про жертви
Наслідки обстрілу Запоріжжя. Фото: Укрінформ
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

Російські загарбники обстріляли місто Вільнянськ Запорізької області. За попередніми даними, загинуло сім цивільних мешканців.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у суботу, 29 червня.

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"Попередньо, вбили 6 мирних людей, поранили 8 мешканців", — говориться у повідомленні. 

Очільник ОВА також додав, що пошкоджено обʼєкт критично важливої інфраструктури, магазин та житлові будинки.

"Оперативно допомагаємо постраждалим людям. Ворогу не пробачимо!", — додав Федоров.

Нагадаємо, внаслідок російського ракетного удару по будинку в Дніпрі загинула одна людина, ще 12 — поранені.

Також ми писали, що росіяни скинули КАБ на населений пункт Харківської області, через що загинула жінка.

війна
Запоріжжя
Україна
Іван Федоров
війна в Україні
жертви

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