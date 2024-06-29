Вибухи у Запоріжжі — що відомо про жертви

Наслідки обстрілу Запоріжжя. Фото: Укрінформ

Російські загарбники обстріляли місто Вільнянськ Запорізької області. За попередніми даними, загинуло сім цивільних мешканців.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у суботу, 29 червня.

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"Попередньо, вбили 6 мирних людей, поранили 8 мешканців", — говориться у повідомленні.

Очільник ОВА також додав, що пошкоджено обʼєкт критично важливої інфраструктури, магазин та житлові будинки.

"Оперативно допомагаємо постраждалим людям. Ворогу не пробачимо!", — додав Федоров.

Нагадаємо, внаслідок російського ракетного удару по будинку в Дніпрі загинула одна людина, ще 12 — поранені.

Також ми писали, що росіяни скинули КАБ на населений пункт Харківської області, через що загинула жінка.