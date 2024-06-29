Повітряна тривога в Україні 29 червня

Україною шириться повітряна тривога — яка загроза
У низці областей сходу та центру України увечері в суботу, 29 червня, оголосили повітряну тривогу. Українців попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння.
Про це повідомляють Повітряні сили.
Тривога в Україні 29 червня
"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття", — йдеться у повідомленні.
Станом на 19:30 повітряну тривогу оголошено у Києві, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Луганській областях та в Криму.
Нагадаємо, внаслідок російського ракетного удару по будинку в Дніпрі загинула одна людина, ще 12 — поранені.
Також ми писали, що росіяни скинули КАБ на населений пункт Харківської області, через що загинула жінка.
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