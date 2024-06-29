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Україною шириться повітряна тривога — яка загроза

29 червня 2024 19:30
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Повітряна тривога в Україні 29 червня
Ракети в небі. Ілюстративне фото: відкриті джерела
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У низці областей сходу та центру України увечері в суботу, 29 червня, оголосили повітряну тривогу. Українців попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння.

Про це повідомляють Повітряні сили.

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"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття", — йдеться у повідомленні.

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Скриншот допису Повітряних сил

Станом на 19:30 повітряну тривогу оголошено у Києві, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Луганській областях та в Криму.

тривога 29 червня
Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Нагадаємо, внаслідок російського ракетного удару по будинку в Дніпрі загинула одна людина, ще 12 — поранені.

Також ми писали, що росіяни скинули КАБ на населений пункт Харківської області, через що загинула жінка.

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