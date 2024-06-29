Воздушная тревога в Украине 29 июня

Ракеты в небе. Иллюстративное фото: открытые источники

В ряде областей востока и центра Украины вечером в субботу, 29 июня, объявили воздушную тревогу. Украинцы предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения.

Об этом сообщают Воздушные силы.

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"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие", — говорится в сообщении.

Скриншот поста Воздушных сил

По состоянию на 19:30 воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях и Крыму.

Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Напомним, в результате российского ракетного удара по дому в Днепре погиб один человек, еще 12 — ранены.

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