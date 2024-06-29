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По Украине распространяется воздушная тревога — какая угроза

29 июня 2024 19:30
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Воздушная тревога в Украине 29 июня
Ракеты в небе. Иллюстративное фото: открытые источники
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В ряде областей востока и центра Украины вечером в субботу, 29 июня, объявили воздушную тревогу. Украинцы предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения.

Об этом сообщают Воздушные силы.

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"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие", — говорится в сообщении.

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Скриншот поста Воздушных сил

По состоянию на 19:30 воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях и Крыму.

тревога 29 июня
Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Напомним, в результате российского ракетного удара по дому в Днепре погиб один человек, еще 12 — ранены.

Также мы писали, что россияне сбросили КАБ на населенный пункт Харьковской области, из-за чего погибла женщина.

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