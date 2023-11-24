В Запорожской ОВА призвали усилить ответственность за закрытые укрытия

Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко. Фото: скриншот с видео

Председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко обратился к народным депутатам Украины об усилении уголовной ответственности за закрытые укрытия. Он отметил, что на территории области граждане не могут воспользоваться бомбоубежищами во время воздушных тревог.

Видео обращение Юрий Малашко опубликовал в Telegram.

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"Сейчас в Запорожской области раздается очередной сигнал воздушной тревоги. Ближайшее укрытие, к сожалению, снова недоступно. Это уже не первый случай, когда граждане не могут воспользоваться бомбоубежищем во время тревоги", — сказал он.

Малашко отметил, что на территории области продолжаются ожесточенные бои с врагом, а почти 70% области временно оккупированы. Поэтому гражданская инфраструктура и жилые дома ежедневно страдают от обстрелов врага из различных видов вооружения, включая ракеты типа С-300.

Он отметил, что продолжительность воздушных тревог составляет в среднем 14-15 часов в сутки. А в результате вражеских обстрелов разрушены около 13 тыс. гражданских объектов и погибли 450 местных жителей.

Малашко отметил, что это системная проблема во всех областях и требует комплексного решения на уровне государства.



"Независимо от партии, фракции обращаюсь ко всему депутатскому корпусу Верховной Рады Украины. В первую очередь - к народным депутатам из Запорожской области относительно безотлагательного рассмотрения в сессионном зале изменений в действующее законодательство Украины в части усиления административной и уголовной ответственности к балансодержателям фондов защитных сооружений", – добавил он.

Напомним, что в результате ракетного удара по Запорожью 21 ноября пострадал частный сектор. Разрушены окна, двери и крыши, там работали соответствующие службы.

Кроме того, 18 ноября на Запорожье россияне нанесли три ракетных удара по Камышевской общине. В результате есть погибшие и раненные. Полиция задокументировала последствия военного преступления российских захватчиков.