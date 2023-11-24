У Запорізькій ОВА закликали посилити відповідальність за зачинені укриття

Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко. Фото: скриншот з відео

Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко звернувся до народних депутатів України щодо посилення кримінальної відповідальності за зачинені укриття. Він наголосив, що на території області громадяни не можуть скористатися бомбосховищами під час повітряних тривог.

Відеозвернення Юрій Малашко опублікував у Telegram.

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Зачинені укриття на Запоріжжі

"Зараз у Запорізькій області лунає черговий сигнал повітряної тривоги. Найближче укриття, на жаль, знову недоступне. Це вже не перший випадок, коли громадяни не можуть скористатися сховищем під час тривоги", — сказав він.

Малашко наголосив, що на території області тривають запеклі бої з ворогом, а майже 70% області тимчасово окуповано. Через це цивільна інфраструктура та житлові будинки щоденно потерпають від обстрілів ворога з різних видів озброєння, включно від ракет типу С-300.

Він зазначив, що тривалість повітряних тривог становить в середньому 14-15 годин на добу. А внаслідок ворожих обстрілів зруйновано близько 13 тис. цивільних об’єктів та загинуло 450 місцевих мешканців.

Малашко зауважив, що це системна проблема у всіх областях і вона потребує комплексного рішення на рівні держави.



"Незалежно від партії, фракції, звертаюся до всього депутатського корпусу Верховної Ради України. В першу чергу - до народних депутатів із Запорізької області щодо невідкладного розгляду в сесійній залі змін у чинне законодавство України в частині посилення адміністративної та кримінальної відповідальності до балансоутримувачів фондів захисних споруд", — додав він.

Нагадаємо, що в результаті ракетного удару по Запоріжжю 21 листопада постраждав приватний сектор. Зруйновано вікна, двері та дахи, там працювалт відповідні служби.

Крім того, 18 листопада на Запоріжжі росіяни завдали трьох ракетних ударів по Комишуваській громаді. Внаслідок цього є загиблі та поранені. Поліція задокументувала наслідки воєнного злочину російських загарбників.