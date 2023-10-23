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В ВСУ рассказали о задачах на левом берегу Херсонской области

23 октября 2023 03:59
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В ВСУ рассказали о задачах на левом берегу Херсонской области
Карта боевых действий от Deepstatemap. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

О масштабном прорыве на левом берегу Херсонской области речь пока не идет. Там идет боевая работа и основная задача бойцов Сил обороны Украины — это облегчить жизнь мирного населения на правом берегу.

Об этом в эфире Национального телемарафона "Єдині новини" сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

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По словам руководителя объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Натальи Гуменюк, сейчас "есть задача зачистить от оккупантов часть левого берега". Это необходимо, чтобы облегчить жизнь украинцам на правобережье.

"О продвижении в таких масштабах речь не идет, а речь идет о боевой работе, результаты которой могут быть провозглашены, только тогда, когда есть закрепленный результат", — сказала Гуменюк.

В Институте изучения войны утверждают, что украинские воины провели масштабную наземную операцию и установили свое присутствие на восточном берегу Днепра. В ISW заявили, что ВСУ якобы продвинулись к северо-восточным Крынкам, что в 27 км восточнее Херсона и в 2 км от реки Днепр.

Карта боевых действий по состоянию на 23 октября
Карта боевых действий от ISW. Фото: скриншот

Напомним, на оккупированном левобережье Херсонщины армия России прибегает к разным схемам, чтобы вручить гражданам повестки. Люди не могут трудоустроиться, предварительно не став на учет в так называемом военкомате на оккупированной территории.

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