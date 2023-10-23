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У ЗСУ розповіли про завдання на лівому березі Херсонської області

23 жовтня 2023 03:59
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
У ЗСУ розповіли про завдання на лівому березі Херсонської області
Карта бойових дій від Deepstatemap. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Про масштабний прорив на лівому березі Херсонської області наразі не йдеться. Там триває бойова робота і основне завдання бійців Сил оборони України там — це полегшити життя мирного населення на правому березі. 

Про це в етері Національного телемарафону "Єдині новини" повідомила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

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За словами керівниці об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, зараз "є завдання зачистити від окупантів частину лівого берега". Це необхідно, щоб полегшити життя українцям на правобережжі.

"Про просування в таких масштабах не йдеться, а йдеться про бойову роботу, результати якої можуть бути проголошені, тільки тоді, коли є закріплений результат", — сказала Гуменюк.

В Інституті вивчення війни стверджують, що українські воїни здійснили масштабну наземну операцію та встановили свою присутність на східному березі Дніпра. В ISW заявили, що ЗСУ нібито просунулися до північно-східних Кринок, що за 27 км на схід від Херсона і за 2 км від річки Дніпро.

Карта бойових дій станом на 23 жовтня
Карта бойових дій від ISW. Фото: скриншот

Нагадаємо, на окупованому лівобережжі Херсонщини армія Росії вдається до різних схем, аби вручити громадянам повістки. Люди не можуть працевлаштуватися, попередньо не ставши на облік у так званому військкоматі на окупованій території.

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