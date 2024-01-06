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Удары по Украине и колоссальные потери оккупантов — сводка Генштаба ВСУ

6 января 2024 09:17
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Потери оккупантов сегодня, 6 января и удары по Украине - сводка
Вооруженные силы Украины. Фото: Генштаб ВСУ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Российские войска продолжают атаковать мирны города и военные позиции Украины. В то же время, оккупанты несут колоссальные потери на фронте.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Удары по Украине 

За последние 24 часа было зарегистрировано 62 боевых столкновения. Противник выпустил пять ракет и осуществил 25 воздушных ударов, а также произвел 32 артобстрела из систем залпового огня по позициям наших военных и жилым районам. 

"Оккупанты совершили авиаатаку, использовав два беспилотных летательных аппарата типа Shahed-136/131, однако все вражеские дроны были уничтожены", — говорится в сообщении.

Успехи ВСУ на фронте

За последние 24 часа авиация Сил Обороны нанесла удары по пяти местам дислокации вражеского персонала и одному командному центру. Ракетные войска успешно атаковали два командных пункта противника, четыре зоны размещения личного состава, вооружений и военной техники, уничтожили склад боеприпасов и артиллерийскую установку врага.

Ситуация на фронте

На Купянском направлении украинские защитники успешно отбили семь атак противника около Синьковки в Харьковской области.

На Бахмутском направлении, наши военные успешно противостояли трем наступлениям врага вблизи Клещеевки и Андреевки в Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские силы продолжают препятствовать попыткам противника окружить Авдеевку, удерживая позиции и нанося врагу существенные потери. В течение суток они отразили четыре атаки в районах Новобахмутовки и Авдеевки, а также 17 атак возле Первомайского и Невельского в Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники продолжают противостоять захватчикам у Марьинки, Победы и Новомихайловки в Донецкой области, отразив 15 атак.

На Запорожском направлении украинские войска успешно отбили атаку противника в районе Работино Запорожской области.

Сводка Генштаба на 6 января
Сводка Генштаба на 6 января. Фото: скриншот
Сводка Генштаба на 6 января
Сводка Генштаба на 6 января. Фото: скриншот

Потери оккупантов на 6 января

  • личного состава — около 363870 (+800) человек;
  • танков — 6018 (+7) единиц;
  • боевых бронированных машин — 11158 (+16) единиц;
  • артиллерийских систем — 8617 (+13) единиц;
  • РСЗО — 950 (+1) единиц;
  • средства ПВО — 633 (+2) единицы;
  • самолетов — 329 (+0) единиц;
  • вертолетов — 324 (+0) единицы;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 6787 (+16) единиц;
  • крылатых ракет — 1786 (+0) единиц;
  • кораблей /катеров — 23 (+0) единицы;
  • подлодок — 1 (+0) единица;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 11478 (+15) единиц;
  • специальной техники — 1317 (+4) единиц.
Потери оккупантов на 6 января
Потери оккупантов на 6 января. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, 5 января, российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсонскую область. Под ракетным ударом оказалось аграрное предприятие в селе Ингулец.

Также мы писали, что оккупанты обстреляли пгт Казачья Лопань и село Липцы. Повреждения получили жилые дома, хозяйственные постройки и автомобили.

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