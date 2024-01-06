Потери оккупантов сегодня, 6 января и удары по Украине - сводка

Удары по Украине и колоссальные потери оккупантов — сводка Генштаба ВСУ
Российские войска продолжают атаковать мирны города и военные позиции Украины. В то же время, оккупанты несут колоссальные потери на фронте.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Удары по Украине
За последние 24 часа было зарегистрировано 62 боевых столкновения. Противник выпустил пять ракет и осуществил 25 воздушных ударов, а также произвел 32 артобстрела из систем залпового огня по позициям наших военных и жилым районам.
"Оккупанты совершили авиаатаку, использовав два беспилотных летательных аппарата типа Shahed-136/131, однако все вражеские дроны были уничтожены", — говорится в сообщении.
Успехи ВСУ на фронте
За последние 24 часа авиация Сил Обороны нанесла удары по пяти местам дислокации вражеского персонала и одному командному центру. Ракетные войска успешно атаковали два командных пункта противника, четыре зоны размещения личного состава, вооружений и военной техники, уничтожили склад боеприпасов и артиллерийскую установку врага.
Ситуация на фронте
На Купянском направлении украинские защитники успешно отбили семь атак противника около Синьковки в Харьковской области.
На Бахмутском направлении, наши военные успешно противостояли трем наступлениям врага вблизи Клещеевки и Андреевки в Донецкой области.
На Авдеевском направлении украинские силы продолжают препятствовать попыткам противника окружить Авдеевку, удерживая позиции и нанося врагу существенные потери. В течение суток они отразили четыре атаки в районах Новобахмутовки и Авдеевки, а также 17 атак возле Первомайского и Невельского в Донецкой области.
На Марьинском направлении наши защитники продолжают противостоять захватчикам у Марьинки, Победы и Новомихайловки в Донецкой области, отразив 15 атак.
На Запорожском направлении украинские войска успешно отбили атаку противника в районе Работино Запорожской области.
Потери оккупантов на 6 января
- личного состава — около 363870 (+800) человек;
- танков — 6018 (+7) единиц;
- боевых бронированных машин — 11158 (+16) единиц;
- артиллерийских систем — 8617 (+13) единиц;
- РСЗО — 950 (+1) единиц;
- средства ПВО — 633 (+2) единицы;
- самолетов — 329 (+0) единиц;
- вертолетов — 324 (+0) единицы;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 6787 (+16) единиц;
- крылатых ракет — 1786 (+0) единиц;
- кораблей /катеров — 23 (+0) единицы;
- подлодок — 1 (+0) единица;
- автомобильной техники и автоцистерн — 11478 (+15) единиц;
- специальной техники — 1317 (+4) единиц.
Напомним, 5 января, российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсонскую область. Под ракетным ударом оказалось аграрное предприятие в селе Ингулец.
Также мы писали, что оккупанты обстреляли пгт Казачья Лопань и село Липцы. Повреждения получили жилые дома, хозяйственные постройки и автомобили.
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