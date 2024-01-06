Втрати окупантів сьогодні, 6 січня та удари по Україні - зведення

Збройні сили України Фото: Генштаб ЗСУ

Російські війська продовжують атакувати мирні міста та військові позиції України. Водночас окупанти зазнають колосальних втрат на фронті.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Удари по Україні

За останні 24 години було зареєстровано 62 бойові зіткнення. Противник випустив п'ять ракет і здійснив 25 повітряних ударів, а також зробив 32 артобстріли із систем залпового вогню по позиціях наших військових та житлових районів.

"Окупанти здійснили авіаатаку, використавши два безпілотні літальні апарати типу Shahed-136/131, проте всі ворожі дрони були знищені", — йдеться в повідомленні.

Успіхи ЗСУ на фронті

За останні 24 години авіація Сил Оборони завдала ударів по п'яти місцях дислокації ворожого персоналу та одному командному центру. Ракетні війська успішно атакували два командні пункти противника, чотири зони розміщення особового складу, озброєнь та військової техніки, знищили склад боєприпасів та артилерійську установку ворога.

Ситуація на фронті

На Куп'янському напрямку українські захисники успішно відбили сім атак супротивника біля Синьківки на Харківщині.

На Бахмутському напрямку наші військові успішно протистояли трьом наступам ворога поблизу Кліщіївки та Андріївки в Донецькій області.

На Авдіївському напрямку українські сили продовжують перешкоджати спробам противника оточити Авдіївку, утримуючи позиції та завдаючи ворогові суттєвих втрат. Протягом доби вони відбили чотири атаки в районах Новобахмутівки та Авдіївки, а також 17 атак біля Первомайського та Невельського в Донецькій області.

На Мар'їнському напрямку наші захисники продовжують протистояти загарбникам у Мар'їнки, Побєди та Новомихайлівки на Донеччині, відбивши 15 атак.

На Запорізькому напрямку українські війська успішно відбили атаку противника у районі Роботиного Запорізької області.

Зведення Генштабу на 6 січня. Фото: скриншот

Зведення Генштабу на 6 січня. Фото: скриншот

Втрати окупантів на 6 січня

особового складу — близько 363870 (+800) осіб;

танків — 6018 (+7) одиниць;

бойових броньованих машин — 11158 (+16) одиниць;

артилерійських систем — 8617 (+13) одиниць;

РСЗВ — 950 (+1) одиниць;

засоби ППО — 633 (+2) одиниці;

літаків — 329 (+0) одиниць;

гелікоптерів — 324 (+0) одиниці;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 6787 (+16) одиниць;

крилатих ракет — 1786 (+0) одиниць;

кораблів/катерів — 23 (+0) одиниці;

підводних човнів — 1 (+0) одиниця;

автомобільної техніки та автоцистерн — 11478 (+15) одиниць;

спеціальної техніки — 1317 (+4) одиниць.

Втрати окупантів на 6 січня. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, 5 січня російські окупанти вкотре обстріляли Херсонську область. Під ракетним ударом опинилося аграрне підприємство у селі Інгулець.

Також ми писали, що окупанти обстріляли смт Козача Лопань та село Липці. Пошкодження отримали житлові будинки, господарські будівлі та автомобілі.