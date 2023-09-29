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Удары ВСУ и атаки оккупантов: новые данные Генштаба на 29 сентября

29 сентября 2023 09:37
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Удары ВСУ и атаки оккупантов: новые данные Генштаба на 29 сентября
Украинские военные едут на танке. Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Россияне, вопреки международному гуманитарному праву, продолжают обстреливать не только позиции украинских военных, но и гражданскую инфраструктуру и терроризируют мирных жителей. Однако Силы обороны в течение суток нанесли 13 ударов по оккупантам.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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В Генштабе рассказали, что за прошедшие сутки оккупанты атаковали Украину 39 ударными БпЛА типа Shahed-136/131, из которых 31 уничтожен нашими защитниками.

Кроме того, за прошедшие сутки произошло 21 боевое столкновение. В общем, враг нанес 83 авиационных удара и совершил 63 обстрела из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура", — говорится в сообщении.

Удары ВСУ по врагу

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один удар по зенитно-ракетному комплексу и два — по станциям РЭБ противника. Также наши защитники уничтожили два разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

В свою очередь подразделения ракетных войск поразили:

  • зенитно-ракетный комплекс,
  • 11 артиллерийских средств,
  • состав боеприпасов противника.

ситуация на фронте по состоянию на 29 сентября

ситуация на фронте по состоянию на 29 сентября
Ситуация на фронте по состоянию на 29 сентября. Фото: скриншот

Напомним, аналитики ISW рассказали, что в последнее время россияне значительно снизили темпы атаки на Купянском и Лиманском направлениях из-за успешных украинских наступательных операций. ВСУ все же отвели армию РФ от линии Купянск — Сватово — Кременная и значительно ухудшили ее наступательные усилия.

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