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Удари ЗСУ та атаки окупантів: нові дані Генштабу на 29 вересня

29 вересня 2023 09:37
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Удари ЗСУ та атаки окупантів: нові дані Генштабу на 29 вересня
Українські військові їдуть на танку. Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Росіяни всупереч міжнародному гуманітарному праву продовжують обстрілювати не лише позиції українських військових, але й цивільну інфраструктуру і тероризують мирних мешканців. Проте Сили оборони упродовж доби завдали 13 ударів по окупантах.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ

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У Генштабі розповіли, що минулої доби окупанти атакували Україну 39 ударними БпЛА типу Shahed-136/131, з яких 31 знищено нашими захисниками. 

Окрім того, протягом минулої доби відбулося 21 бойове зіткнення. Загалом, ворог завдав 83 авіаційних удари та здійснив 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Пошкоджені приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", — йдеться у повідомленні. 

Удари ЗСУ по ворогу

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один удар по зенітно-ракетному комплексу та два — по станціях РЕБ противника. Також наші захисники знищили два розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Своєю чергою підрозділи ракетних військ уразили:

  • зенітно-ракетний комплекс,
  • 11 артилерійських засобів,
  • склад боєприпасів противника.

ситуація на фронті станом на 29 вересня

ситуація на фронті станом на 29 вересня
Ситуація на фронті станом на 29 вересня. Фото: скриншот

Нагадаємо, аналітики ISW розповіли, що останнім часом росіяни значно знизили темпи атаки на Куп’янському та Лиманському напрямках через успішні українські наступальні операції. ЗСУ все ж відвели армію РФ від лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна та значно погіршили її наступальні зусилля. 

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