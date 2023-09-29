Удари ЗСУ та атаки окупантів: нові дані Генштабу на 29 вересня
Росіяни всупереч міжнародному гуманітарному праву продовжують обстрілювати не лише позиції українських військових, але й цивільну інфраструктуру і тероризують мирних мешканців. Проте Сили оборони упродовж доби завдали 13 ударів по окупантах.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Російські обстріли по Україні
У Генштабі розповіли, що минулої доби окупанти атакували Україну 39 ударними БпЛА типу Shahed-136/131, з яких 31 знищено нашими захисниками.
Окрім того, протягом минулої доби відбулося 21 бойове зіткнення. Загалом, ворог завдав 83 авіаційних удари та здійснив 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави.
"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Пошкоджені приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", — йдеться у повідомленні.
Удари ЗСУ по ворогу
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один удар по зенітно-ракетному комплексу та два — по станціях РЕБ противника. Також наші захисники знищили два розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.
Своєю чергою підрозділи ракетних військ уразили:
- зенітно-ракетний комплекс,
- 11 артилерійських засобів,
- склад боєприпасів противника.
Нагадаємо, аналітики ISW розповіли, що останнім часом росіяни значно знизили темпи атаки на Куп’янському та Лиманському напрямках через успішні українські наступальні операції. ЗСУ все ж відвели армію РФ від лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна та значно погіршили її наступальні зусилля.