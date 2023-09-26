Удары ВСУ и атаки россиян: новые данные Генштаба на 26 сентября

Украинские военные. Фото: Генштаб

Начались 580 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Несмотря на постоянные обстрелы со стороны россиян, Силы Обороны продолжают освобождать захваченные территории от захватчиков и вытеснять оккупантов.

Об этом говорится в новой сводке Генштаба ВСУ.

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Российские обстрелы

Известно, что за прошедшие сутки россияне атаковали ракетами разного типа и беспилотниками типа Shahed-136/131 портовую инфраструктуру Одесской области и другие гражданские объекты.

"В минувшие сутки российская федерация атаковала Украину 12 крылатыми ракетами "Калибр", 2 противокорабельными ракетами П-800 "Оникс" и 24 иранскими ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" по припортовой инфраструктуре Одесской области и другим объектам гражданской", — говорится в сообщении.

Силами ПВО было уничтожено 11 крылатых ракет "Калибр" и все вражеские дроны.

К тому же сегодня ночью, оккупанты снова атаковали Украину дронами-камикадзе типа Shahed-136/131. Последствия этой атаки уточняются.

Всего за минувшие сутки произошло 25 боевых столкновений. Враг нанес 16 ракетных и 72 авиационных удара, совершил 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям украинских войск, так и по гражданским объектам государства.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома, многоквартирные дома, гостиница, детский сад и другая гражданская инфраструктура", — добавляют в Генштабе.

Удары ВСУ по врагу

За прошедшие сутки авиация ВСУ 11 раз ударила по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также нанесла 7 ударов по зенитно-ракетным комплексам противника.

"Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 9 артиллерийским средствам, району сосредоточения личного состава и военной техники, составу боеприпасов и станции РЭБ противника", — добавили в Генштабе.

Фото: скриншот

Фото: скриншот

Фото: скриншот

Напомним, Оборонные силы Украины активизировали свои действия по нарушению логистических маршрутов противника в районе Бахмута. Одна из ключевых дорог уже находится под прицелом украинских военных.