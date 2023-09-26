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Втрати армії РФ на 26 вересня: нова статистика Генштабу ЗСУ

26 вересня 2023 09:07
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Козюк Тетяна
редактор
Втрати армії РФ на 26 вересня: нова статистика Генштабу ЗСУ
Українські військові завдають удару по ворогах. Фото: Генштаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

За минулу добу українські військові ліквідували приблизно 400 російських загарбників. Окрім цього, ворог втратив чимало військової техніки для ведення війни. 

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Відтак, за минулу добу ЗСУ знищили 400 російських окупантів. 

Російські загарбники також лишилися без 5 танків, 19 бронемашин, 39 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 29 безпілотників, 11 крилатих ракет, 17 одиниць автомобільної техніки та 7 одиниць спеціальної техніки.

Загальні втрати окупантів за час війни:

  • особового складу — близько 276670 (+400) осіб;
  • танків — 4672 (+5) одиниць;
  • бойових броньованих машин — 8946 (+19) одиниць;
  • артилерійських систем — 6299(+39) одиниць;
  • РСЗВ — 792 (+1) одиниць;
  • засобів ППО — 533 (+0) одиниць;
  • літаків — 315 (+0) одиниць;
  • гелікоптерів — 316 (+0) одиниць;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 4924 (+29) одиниць;
  • крилатих ракет — 1529 (+11) одиниць;
  • кораблів/катерів — 20 (+0) одиниць;
  • підводних човнів — 1 (+0) одиниця;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 8763 (+17) одиниць;
  • спеціальної техніки — 925 (+7).
Контрнаступ ЗСУ
Орієнтовні втрати противника на 26 вересня. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, на  театр воєнних дій російсько-української війни повертається приватна військова компанія "Вагнер", уже без своїх легендарно-одіозних керівників. Чому це важливо для окупаційного контингенту російських військ, і що у цій ситуації варто зробити Силам оборони України — читайте у матеріалі.

Додамо, українські військові тренуються на американському 120-мм мінометі Scorpion. Мобільна мінометна система розроблена спеціально для того, щоб швидко прибути на місце, розгорнутися, відстрілятися та покинути позицію.

Також ми писали, Оборонні сили України активізували свої дії для порушення логістичних маршрутів противника в районі Бахмута. Одна з ключових доріг вже перебуває під прицілом українських військових.

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