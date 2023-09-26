Втрати армії РФ на 26 вересня: нова статистика Генштабу ЗСУ

Українські військові завдають удару по ворогах. Фото: Генштаб

За минулу добу українські військові ліквідували приблизно 400 російських загарбників. Окрім цього, ворог втратив чимало військової техніки для ведення війни.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Відтак, за минулу добу ЗСУ знищили 400 російських окупантів.

Російські загарбники також лишилися без 5 танків, 19 бронемашин, 39 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 29 безпілотників, 11 крилатих ракет, 17 одиниць автомобільної техніки та 7 одиниць спеціальної техніки.

Загальні втрати окупантів за час війни:

особового складу — близько 276670 (+400) осіб;

танків — 4672 (+5) одиниць;

бойових броньованих машин — 8946 (+19) одиниць;

артилерійських систем — 6299(+39) одиниць;

РСЗВ — 792 (+1) одиниць;

засобів ППО — 533 (+0) одиниць;

літаків — 315 (+0) одиниць;

гелікоптерів — 316 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 4924 (+29) одиниць;

крилатих ракет — 1529 (+11) одиниць;

кораблів/катерів — 20 (+0) одиниць;

підводних човнів — 1 (+0) одиниця;

автомобільної техніки та автоцистерн — 8763 (+17) одиниць;

спеціальної техніки — 925 (+7).

Орієнтовні втрати противника на 26 вересня. Фото: Генштаб ЗСУ

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