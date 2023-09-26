Потери армии РФ на 26 сентября: новая статистика Генштаба ВСУ
За минувшие сутки украинские военные ликвидировали около 400 российских захватчиков. Кроме того, враг потерял немало военной техники для ведения войны.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Уничтоженные оккупанты
За прошедшие сутки ВСУ уничтожили 400 российских оккупантов.
Российские захватчики остались без 5 танков, 19 бронемашин, 39 артиллерийских систем, 1 РСЗО, 29 беспилотников, 11 крылатых ракет, 17 единиц автомобильной техники и 7 единиц специальной техники.
Общие потери оккупантов за время войны:
- личного состава — около 276670 (+400) человек;
- танков — 4672 (+5) единиц;
- боевых бронированных машин — 8946 (+19) единиц;
- артиллерийских систем — 6299 (+39) единиц;
- РСЗО — 792 (+1) единиц;
- средств ПВО — 533 (+0) единиц;
- самолетов — 315 (+0) единиц;
- вертолетов — 316 (+0) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 4924 (+29) единиц;
- крылатых ракет — 1529 (+11) единиц;
- кораблей/катеров — 20 (+0) единиц;
- подводных лодок — 1 (+0) единица;
- автомобильной техники и автоцистерн — 8763 (+17) единиц;
- специальной техники — 925 (+7).
Напомним, на театр военных действий российско-украинской войны возвращается частная военная компания "Вагнер", уже без своих легендарно-одиозных руководителей. Почему это важно для оккупационного контингента российских войск, и что в этой ситуации следует сделать Силам обороны Украины — читайте в материале.
Добавим, украинские военные тренируются на американском 120-мм миномете Scorpion. Мобильная минометная система разработана специально для того, чтобы быстро прибыть на место, развернуться, отстреляться и покинуть позицию.
Также мы писали, что Оборонные силы Украины активизировали свои действия для нарушения логистических маршрутов противника в районе Бахмута. Одна из ключевых дорог уже находится под прицелом украинских военных.