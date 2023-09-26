Потери армии РФ на 26 сентября: новая статистика Генштаба ВСУ

Украинские военные наносят удар по врагам. Фото: Генштаб

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали около 400 российских захватчиков. Кроме того, враг потерял немало военной техники для ведения войны.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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За прошедшие сутки ВСУ уничтожили 400 российских оккупантов.

Российские захватчики остались без 5 танков, 19 бронемашин, 39 артиллерийских систем, 1 РСЗО, 29 беспилотников, 11 крылатых ракет, 17 единиц автомобильной техники и 7 единиц специальной техники.

Общие потери оккупантов за время войны:

личного состава — около 276670 (+400) человек;

танков — 4672 (+5) единиц;

боевых бронированных машин — 8946 (+19) единиц;

артиллерийских систем — 6299 (+39) единиц;

РСЗО — 792 (+1) единиц;

средств ПВО — 533 (+0) единиц;

самолетов — 315 (+0) единиц;

вертолетов — 316 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 4924 (+29) единиц;

крылатых ракет — 1529 (+11) единиц;

кораблей/катеров — 20 (+0) единиц;

подводных лодок — 1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерн — 8763 (+17) единиц;

специальной техники — 925 (+7).

Примерные потери противника на 26 сентября. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, на театр военных действий российско-украинской войны возвращается частная военная компания "Вагнер", уже без своих легендарно-одиозных руководителей. Почему это важно для оккупационного контингента российских войск, и что в этой ситуации следует сделать Силам обороны Украины — читайте в материале.

Добавим, украинские военные тренируются на американском 120-мм миномете Scorpion. Мобильная минометная система разработана специально для того, чтобы быстро прибыть на место, развернуться, отстреляться и покинуть позицию.

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