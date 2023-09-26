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Потери армии РФ на 26 сентября: новая статистика Генштаба ВСУ

26 сентября 2023 09:07
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Потери армии РФ на 26 сентября: новая статистика Генштаба ВСУ
Украинские военные наносят удар по врагам. Фото: Генштаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали около 400 российских захватчиков. Кроме того, враг потерял немало военной техники для ведения войны.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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За прошедшие сутки ВСУ уничтожили 400 российских оккупантов.

Российские захватчики остались без 5 танков, 19 бронемашин, 39 артиллерийских систем, 1 РСЗО, 29 беспилотников, 11 крылатых ракет, 17 единиц автомобильной техники и 7 единиц специальной техники.

Общие потери оккупантов за время войны:

  • личного состава — около 276670 (+400) человек;
  • танков — 4672 (+5) единиц;
  • боевых бронированных машин — 8946 (+19) единиц;
  • артиллерийских систем — 6299 (+39) единиц;
  • РСЗО — 792 (+1) единиц;
  • средств ПВО — 533 (+0) единиц;
  • самолетов — 315 (+0) единиц;
  • вертолетов — 316 (+0) единиц;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 4924 (+29) единиц;
  • крылатых ракет — 1529 (+11) единиц;
  • кораблей/катеров — 20 (+0) единиц;
  • подводных лодок — 1 (+0) единица;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 8763 (+17) единиц;
  • специальной техники — 925 (+7).
Контрнаступление ВСУ
Примерные потери противника на 26 сентября. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, на театр военных действий российско-украинской войны возвращается частная военная компания "Вагнер", уже без своих легендарно-одиозных руководителей. Почему это важно для оккупационного контингента российских войск, и что в этой ситуации следует сделать Силам обороны Украины — читайте в материале.

Добавим, украинские военные тренируются на американском 120-мм миномете Scorpion. Мобильная минометная система разработана специально для того, чтобы быстро прибыть на место, развернуться, отстреляться и покинуть позицию.

Также мы писали, что Оборонные силы Украины активизировали свои действия для нарушения логистических маршрутов противника в районе Бахмута. Одна из ключевых дорог уже находится под прицелом украинских военных.

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