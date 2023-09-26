Удари ЗСУ та атаки росіян: нові дані Генштабу на 26 вересня

Українські військові. Фото: Генштаб

Розпочалася 580 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Попри постійні обстріли з боку росіян, Сили Оборони продовжують звільняти захоплені території від загарбників та витісняти окупантів.

Про це йдеться у новому зведенні Генштабу ЗСУ.

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Російські обстріли

Відомо, що впродовж минулої доби росіяни атакували ракетами різного типу та безпілотниками типу Shahed-136/131 портову інфраструктуру Одещини та інші цивільні об'єкти.

"Минулої доби російська федерація атакувала Україну 12 крилатими ракетами "Калібр", 2 протикорабельними ракетами П-800 "Онікс" та 24 іранськими ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" по припортовій інфраструктурі Одеської області та інших об’єктах цивільної інфраструктури", — йдеться у повідомленні.

Силами ППО було знищено 11 крилатих ракет "Калібр" та усі ворожі дрони.

До того ж сьогодні вночі, окупанти знову атакували Україну дронами-камікадзе типу Shahed-136/131. Наслідки цієї атаки наразі уточнюються.

Загалом, за минулу добу відбулося 25 бойових зіткнень. Ворог завдав 16 ракетних та 72 авіаційних удари, здійснив 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях українських військ, так і по цивільних об’єктах держави.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, багатоквартирні будинки, готель, дитячий садок та інша цивільна інфраструктура", — додають у Генштабі.

Удари ЗСУ по ворогу

Протягом минулої доби авіація ЗСУ 11 разів вдарила по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також завдала 7 ударів по зенітно-ракетних комплексах противника.

"Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 9 артилерійських засобах, району зосередження особового складу та військової техніки, складу боєприпасів та станції РЕБ противника", — додали у Генштабі.

Фото: скриншот

Фото: скриншот

Фото: скриншот

Нагадаємо, Оборонні сили України активізували свої дії для порушення логістичних маршрутів противника в районі Бахмута. Одна з ключових доріг вже перебуває під прицілом українських військових.