Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Удари ЗСУ та атаки росіян: нові дані Генштабу на 26 вересня arrow

Удари ЗСУ та атаки росіян: нові дані Генштабу на 26 вересня

26 вересня 2023 09:41
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Удари ЗСУ та атаки росіян: нові дані Генштабу на 26 вересня
Українські військові. Фото: Генштаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Розпочалася 580 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Попри постійні обстріли з боку росіян, Сили Оборони продовжують звільняти захоплені території від загарбників та витісняти окупантів. 

Про це йдеться у новому зведенні Генштабу ЗСУ.

Читайте також:

Російські обстріли

Відомо, що впродовж минулої доби росіяни атакували ракетами різного типу та безпілотниками типу Shahed-136/131 портову інфраструктуру Одещини та інші цивільні об'єкти. 

"Минулої доби російська федерація атакувала Україну 12 крилатими ракетами "Калібр", 2 протикорабельними ракетами П-800 "Онікс" та 24 іранськими ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" по припортовій інфраструктурі Одеської області та інших об’єктах цивільної інфраструктури", — йдеться у повідомленні.

Силами ППО було знищено 11 крилатих ракет "Калібр" та усі ворожі дрони. 

 До того ж сьогодні вночі, окупанти знову атакували Україну дронами-камікадзе типу Shahed-136/131. Наслідки цієї атаки наразі уточнюються. 

Загалом, за минулу добу відбулося 25 бойових зіткнень. Ворог завдав 16 ракетних та 72 авіаційних удари, здійснив 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях українських військ, так і по цивільних об’єктах держави.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, багатоквартирні будинки, готель, дитячий садок та інша цивільна інфраструктура", — додають у Генштабі. 

Удари ЗСУ по ворогу

Протягом минулої доби авіація ЗСУ 11 разів вдарила по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також завдала 7 ударів по зенітно-ракетних комплексах противника. 

"Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 9 артилерійських засобах, району зосередження особового складу та військової техніки, складу боєприпасів та станції РЕБ противника", — додали у Генштабі. 

Контрнаступ ЗСУ
Фото: скриншот
Контрнаступ ЗСУ
Фото: скриншот
Контрнаступ ЗСУ
Фото: скриншот

Нагадаємо, Оборонні сили України активізували свої дії для порушення логістичних маршрутів противника в районі Бахмута. Одна з ключових доріг вже перебуває під прицілом українських військових.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

None

Нагорода від президента: Зеленський у США відзначив волонтерів, лікарів і духовенство

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз