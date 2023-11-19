Соглашение по заложникам между Израилем и ХАМАС имеет "незначительные" препятствия, — премьер Катара

Акция протеста в поддержку Израиля в Германии. Фото: REUTERS/Max Schwarz

Премьер-министр Катара шейх Мохаммед бен Абдулрахман аль-Тани заявил, что соглашение между Израилем и ХАМАС по заложникам блокируют лишь "незначительные" препятствия. Об этом он сказал после того, как в Белом доме опровергли факт договоренности после публикации Washington Post о том, что боевики ХАМАС планируют освободить 50 заложников.

Об этом пишет Politico.

Читайте также:

Таким образом, в издании отмечали, что ХАМАС мог бы согласиться на это в обмен на паузу в течение пяти дней относительно боевых действий с израильской стороны.

В свою очередь премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху тоже опроверг факт достижения такой договоренности.

Сотрудничество по соглашению между Израилем и ХАМАС

"Проблемы, стоящие перед соглашением, носят сугубо практический и логистический характер", — подчеркнул премьер-министр Катара во время совместной пресс-конференции в Дохе с главой дипломатии Европейского Союза Жозепом Боррелем.

Шейх Мохаммед бен Абдулрахман аль-Тани добавил, что во время переговоров по освобождению пленных "иногда в течение последних нескольких недель наблюдались взлеты и падения".

"Теперь я уверен, что мы достаточно близки к тому, чтобы заключить соглашение, которое сможет безопасно вернуть людей в свои дома", — отметил он.

Что говорят в США

В то же время в администрации президента США Джо Байдена заявили, что страна работает над тем, чтобы все же было заключено соглашение между Израилем и ХАМАС.

"Мы еще не достигли соглашения, но мы продолжаем усердно работать, чтобы достичь его", — заявила в соцсетях представитель Совета национальной безопасности Эдриен Уотсон.

Стоит добавить, что Беньямин Нетаньяху в очередной раз подчеркивал, что не будет соглашаться на прекращение огня пока ХАМАС не освободит всех заложников.

Напомним, ранее Джо Байден прокомментировал свой отказ призывать к прекращению боевых действий в Газе. По его словам, ХАМАС представляет постоянную угрозу Израилю.