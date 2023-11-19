Угода щодо заручників між Ізраїлем та ХАМАС має "незначні" перешкоди, — прем'єр Катару

Акція протесту на підтримку Ізраїлю в Німеччині. Фото: REUTERS/Max Schwarz

Прем'єр-міністр Катару шейх Мохаммед бен Абдулрахман аль-Тані заявив, що угоду між Ізраїлем та ХАМАС щодо заручників блокують лише "незначні" перешкоди. Це він сказав після того, як у Білому домі спростували факт домовленості після публікації Washington Post про те, що бойовики ХАМАС планують звільнити 50 заручників.

Про це пише Politico.

Читайте також:

Таким чином у виданні зазначали, що ХАМАС би міг погодитися на це в обмін на паузу протягом п'яти днів щодо бойових діях з ізраїльської сторони.

Своєю чергою прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу теж спростував факт досягнення такої домовленості.

Співпраця щод угоди між Ізраїлем та ХАМАС

"Проблеми, що стоять перед угодою, мають суто практичний і логістичний характер", — наголосив прем'єр-міністр Катару під час спільної пресконференції в Досі з головою дипломатії Європейського Союзу Жозепом Боррелем.

Шейх Мохаммед бен Абдулрахман аль-Тані додав, що під час перемовин щодо звільнення полонених "час від часу протягом останніх кількох тижнів спостерігалися злети і падіння".

"Тепер я більш впевнений, що ми досить близькі до того, щоб укласти угоду, яка зможе безпечно повернути людей у свої будинки", — зауважив він.

Що кажуть в США

Водночас в адміністрації президента США Джо Байдена, заявили, що країна працює над тим, аби все ж було укладено угоду між Ізраїлем та ХАМАС.

"Ми ще не досягли угоди, але ми продовжуємо старанно працювати, щоб досягти її", — заявила в соцмережах представниця Ради національної безпеки Едріен Вотсон.

Варто додати, що Беньямін Нетаньягу вкотре наголошував на тому, що не буде погоджуватися на припинення вогню поки ХАМАС не звільнить всіх заручників.

Нагадаємо, раніше Джо Байден прокоментував свою відмову закликати до припинення бойових дій в Газі. За його словами, ХАМАС становить постійну загрозу для Ізраїлю.