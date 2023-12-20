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Украина формирует новые подразделения армии и вооружает их старыми танками, — Forbes

20 декабря 2023 19:32
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Украина формирует новые подразделения армии и вооружает их старыми танками, — Forbes
Танк в Украине. Иллюстративное фото: Укроборонпром
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Из-за того, что Соединенные Штаты Америки откладывают военную помощь, которая нужна Украине, наше государство занимается формированием и оснащением новых механизированных и бронетанковых бригад в рамках более широкого спектра набора и призыва новых военных формирований. Таким образом, украинские военные на фронте будут использовать и танки, которые были захвачены у российских оккупантов.

Об этом пишет Forbes.

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Отмечается, что новые подразделения включают в себя пять механизированных бригад, а именно:

  • 150-ю,
  • 151-ю,
  • 152-ю,
  • 153-ю,
  • 154-ю,
  • 5-ю танковую бригаду.

Использование старых танков на войне

Недавно Министерство обороны опубликовало видео, в котором есть намеки на то, что 154-я бригада получила захваченные бывшие российские танки Т-62.

Как известно, Т-62 образца 1960-х годов является одним из старейших танков, находившихся на войне. Однако такая информация не удивительна относительно использования старых танков как украинской, так и российской сторонами.

В течение полномасштабной войны российская армия потеряла около 2500 танков, украинская — 700.

Ограниченные возможности относительно современного вооружения

В материале издания говорится, что обе стороны не могут построить или купить за границей достаточное количество современных танков, чтобы перекрыть потери, из-за чего они зависят от старых танков.

Также известно, что Россия в прошлом году извлекла из запасов сотни Т-62 и сделала все возможное, чтобы убрать сильнейшие недостатки этих машин.

Кроме того, в конце ноября в сети показали видео с российским Т-62. На него повесили блоки динамической защиты, сетку от дронов и передние минные плуги и вариант четырехместного 42-тонного танка, куда повесили реактивную броню, заимствованную у Т-90. Также там присутствует современный прицел наводчика 1пн96мт-02 для его 115-миллиметрового основного орудия.

В свою очередь бывшие российские Т-62, находящиеся на вооружении 154-й Украинской механизированной бригады, вероятно, не имеют таких обновлений. Однако, по информации Forbes, могут разрабатывать дополнительную броню.

Напомним, к украинским защитникам сегодня, 20 декабря, прибыла новая партия военной помощи от Литвы. Туда вошло полевое оборудование и десятки тысяч сухих пайков.

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